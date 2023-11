Het favoriete aperitief van Marcelo Ballardin: zo maak je de perfecte whisky sour

Eric Ivanidis: “Whisky sour is een van de favoriete aperitieven van Marcelo en mocht dus niet ontbreken in Door73. We hebben de klassieker opgefrist met een friszure, fluwelen schuimlaag die de krachtige whisky­smaak verzacht.”

Voor 1 cocktail

5 cl krachtige whisky, heel licht geturfd

2 cl vanillesiroop

2 cl citroensap

3 druppels Angostura-bitters

Citroenschuim

Voor de vanillesiroop:

500 ml water

500 g suiker

1 vanillestok Voor de suikersiroop:

500 ml water

500 g suiker

Voor het citroenschuim (voor 4 cocktails):

200 ml citroensap

120 ml suikersiroop

3 g aquafaba

Garnituur: zeste van citroen



1. Maak eerst de vanillesiroop: zet een pot op het vuur en breng daarin het water samen met de suiker aan de kook. Voeg een opengeritste vanillestok toe.

2. Voor de suikersiroop: zet een pot op het vuur en breng daarin het water samen met de suiker aan de kook.

Voor het citroenschuim: meng de ingrediënten en klop ze op tot een stevig schuim.

3. Meng de whisky, de vanille­siroop, het citroensap en 3 druppels Angostura-bitters in een glas gevuld met ijs.

Roer met een barlepel om af te koelen en te verdunnen.

4. Werk de cocktail af met een lepel van het opgeklopte citroenschuim en garneer met zeste van citroen.