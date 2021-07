Wij vroegen naar de eet- en reistips van chefs, foodies en andere culimensen. Deze week: Pieter Jelle De Brue is het gezicht achter Pimentón, de webshop met exotische en ongewone ingrediënten waar foodies en hobbykoks hun gading vinden.

Recente ontdekking

'Als ik voor een keer geen zin heb om zelf te koken, dan haal ik graag een pizza uit. Tijdens de lockdown leerde ik een nieuwe lichting pizzabakkers in Groot-Leuven kennen. Pizza Stoof, Raw Pizza, Piano A en Il Conte zijn stuk voor stuk zaken die de moeite doen om hun heerlijke pizza's in een authentieke houtoven te bakken. Meestal werken ze op bestelling, al zijn ze dankzij hun grote succes vaak meteen uitverkocht. Pizza Stoof en Raw Pizza verhuren ook pizzaovens aan huis.'

Kesseldallaan 82-84, 3010 Kessel-Lo pizzastoof.be

Aarschotsesteenweg, 266, 3111 Wezemaal rawpizza.be

Ravenstraat 38, 3000 Leuven piano-a.be

Zomertip

'Deze zomer trek ik richting Stockholm, daar valt altijd wel wat gastronomisch te vinden. Aanraders zijn het restaurant van het prachtige hotel At Six in het centrum van de stad of Omnipollos Hatt, het café van de kleine Zweedse brouwerij Omnipollo. In het oude stadsdeel Gamla Stan vind je Fem Små hus, een restaurant waar ze de klassiekere Zweedse keuken serveren. Ook de moeite waard om te verkennen is Östermalms Saluhall, een grote overdekte markt waar je in de kraampjes verse lekkernijen proeft. Dit jaar hoop ik er vooral nog veel nieuwe adresjes te ontdekken.'

Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm, Sweden hotelatsix.com

Omnipollos hatt, Hökens gata 1A, 116 46 Stockholm omnipolloshatt.com

Östermalmstorg, 114 39 Stockholm ostermalmshallen.se

Nygränd 10, 111 30 Stockholm femsmahus.se

Internationale tip

'Voor mij is Londen het gastronomische Mekka: er is zo veel keuze. Een van mijn favoriete restaurants waar ik elke keer langsga is Dishoom. Hier waan je je nog in een echt Bombay café. Dankzij de authentieke setting en een explosie aan smaken uit de Indiase keuken, beleef ik hier steeds een geweldige ervaring. Over heel Londen bestaan er vijf Dishooms, elks met een karakteristieke uitstraling en alleen al daarom de moeite om ze allemaal te ontdekken.'

dishoom.com

