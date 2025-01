Van Antwerpen tot Milaan: jouw ultieme moderoute langs Europese vintage en tweedehands hotspots

Zin om unieke stuks te shoppen? Wij doken in ons adressenboekje en selecteerden deze Europese adressen voor tweedehands mode. Van high end merken langs vintage mode tot hedendaagse preloved stuks: er is voor elk wat wils.

Als je wil grasduinen tussen tweedehandsitems, kun je in ons land uiteraard terecht bij de Kringwinkel, de tweedehandswinkels van Oxfam of ketens zoals Think Twice. Meer gecureerde adressen vind je hieronder. Van boetieks met tweedehands luxemerken tot vintage uit vervlogen tijden: in deze Europese shops haal je je hartje op als modefan.

BELGIË





ANTWERPEN

1. Verlaine Vintage

Verlaine is een bekend adres voor wie van exclusieve vintage houdt. Eigenares Veerle erfde haar goede smaak van haar moeder, die couturière was. Zelf studeerde ze mode en ging ze daarna aan de slag bij onder meer Guy Laroche. Sinds 2003 heeft ze haar eigen vintageboetiek. Het merkenaanbod is ronduit indrukwekkend: YSL, Hermès, Courrèges, maar ook Ann Salens en Van Beirendonck. Je kunt ook stuks laten opsturen als je niet tot in Antwerpen raakt.

Kasteelpleinstraat 34, Antwerpen. verlaine.com – getipt door modestilist Ilja De Weerdt

2. Labels Inc.

In de rekken van Labels Inc. hangt zowel de Antwerpse avant-garde, waaronder moeilijk te vinden topstukken van Margiela, als grote internationale labels en creaties van studenten aan de Academie voor Schone Kunsten. Uitbaatster Erna Vandekerckhove haalt veel van haar stukken rechtstreeks bij de modehuizen, waardoor je er behalve tweedehands en stockoverschotten ook unieke, niet-geproduceerde stukken en runway pieces op de kop kunt tikken.



Nationalestraat 95, Antwerpen. labelsinc.be – getipt door modestilist Ilja De Weerdt

3. Dressing Circles

Deze shop werd opgericht door vriendinnen Camilla en Britt. Je vindt er een mooie selectie vintage vondsten in een stijlvol pand. Dit adresje is ideaal wanneer je graag shopt bij winkels die een persoonlijke aanpak hebben en een gecureerd aanbod in de rekken hebben hangen. Op zoek naar een romantische prairie girl look? Spring dan eens binnen bij Dressing Circles.

Blauwmoezelstraat 9, 2000 Antwerpen. Dressing Circles

4. Rosier 41

Rosier41 is al jaren een begrip in Antwerpen en een vaste stop voor veel toeristen. De winkel staat bekend om zijn grote namen voor kleinere prijzen. Dries Van Noten, Raf Simons en Margiela hangen hier in de rekken, op naam geordend, naast internationale toppers als Stella McCartney en Balenciaga. Ook hun collectie schoenen is de moeite waard.

Rosier 41, 2000 Antwerpen. rosier41.be

5. One Hit Wonder

One-of-a-kind vintage schatten: dat is waar One Hit Wonder Vintage voor staat. Voor iedereen die fan is van tijdloze en vintage mode met unieke prints en vrolijke kleuren. Shoppen bij One Hit Wonder doe je onder meer in de leuke setting van BorgerHub, een conceptstore met circulaire en duurzame ondernemingen. Naast vintage kleding vind je er ook planten, juwelen en zero waste items.

Turnhoutstebaan 92, 2140 Borgerhout. One Hit Wonder in BorgerHub



6. Scruples

Hier vind je tweedehands merkkledij. Van gekende designers tot nieuwere merken: er is voor elk wat wils. Er komen dagelijks nieuwe stuks binnen, dus af en toe binnenspringen om te snuisteren in het aanbod loont.

Mechelsesteenweg 101-103, 2000 Antwerpen. Scruples

7. REBALE

REBALE, gevestigd in de Nationalestraat in Antwerpen, ontleent zijn naam aan de compacte kledingbalen uit sorteercentra, een knipoog naar hergebruik en textielrecycling. Het familiebedrijf, opgericht door de zussen Cherine en Shahed Massini, bouwt voort op de recyclingtraditie van hun vader. Met achtergronden in interieurarchitectuur en art direction combineren ze stijl, duurzaamheid en vakmanschap. Elk gezinslid, ook hun jongere zus Rose, draagt bij aan dit hechte project, dat vintage mode nieuw leven inblaast voor een stijlvolle en bewuste toekomst. Je vindt er voornamelijk designermerken.

Nationalestraat 65, 2000 Antwerpen. rebale-antwerp.com



8. STOF

Maude Van Dievoet en Karina Zharmukhambetova baten de Antwerpse vintagewinkel en het multidisciplinair platform STOF uit. Van Dries Van Noten tot Lieve Van Gorp: in de winkel en webshop STOF vind je een zorgvuldig geselecteerde Belgische vintage- en archiefcollectie en een aantal Japanse designers.



Mechelsesteenweg 78, 2018 Antwerpen. stofstore.com

BRUSSEL

9. Ramon & Valy

In hartje Brussel, op een boogscheut van de Grote Markt, ligt sinds jaar en dag de winkel van Valy. Zij biedt een mooie mix van exclusieve designerstukken, waaronder de eyecatching blazer van Thierry Mugler uit onze modeshoot, en minder prijzige items, vanaf de twintigste eeuw. Ook Belgische ontwerpers als Jean Paul Knott en Dries Van Noten zijn hier vertegenwoordigd.

Verversstraat 19, Brussel. @ramon_and_valy. – getipt door modestilist Ilja De Weerdt

10. Mademoiselle L’ancien



Hier vind je heren-, dames- en kinderkleding van de 19e eeuw tot de jaren zeventig. De collectie bestaat uit een zorgvuldige selectie van stukken, gekozen om hun hoge kwaliteit, natuurlijke materialen en fijne details. De meeste kledingstukken zijn handgemaakt. Er zijn zeldzame stukken te bewonderen, maar in het aanbod zit ook authentieke kleding tegen een betaalbare prijs. In de shop kun je ook het atelier zien, waar met passie gewerkt wordt om de stukken een nieuw leven te geven.

Hoogstraat 127, 1000 Brussel. mademoisellelancien.be



11. Isabelle Bajart

In de winkel van styliste Isabelle Bajart, in hartje Brussel, vind je een zorgvuldig geselecteerde vintagecollectie, aangevuld met recente stukken uit de stock van Max Mara, Burberry of Hermès. Bajart onderscheidt zich van andere winkels door haar aanbod af te stemmen op de seizoenen. ‘We volgen trends op de voet en kijken wat er momenteel op de defilés gebeurt.’ Zo is ook je vintagelook altijd actueel.

Kartuizersstraat 25, 1000 Brussel. isabellebajart.be

12. Les Enfants d’Edouard

Les Enfants d’Edouard, in een herenhuis op de Louizalaan, werd 45 jaar geleden opgericht door twee vriendinnen van wie de vaders Edouard heetten. Het aanbod bestaat uit tweedehands luxemerken, met een focus op prêt-à-porter. In hun webshop spotten we merken als Céline, Sandro, Maje, Valentino en Armani. Ook mannen kunnen bij hen terecht in een aparte herenzaak, naast de deur.

Louizalaan 175 en 177, 1050 Brussel. lesenfantsdedouard.com

13. HETERODOXA

De place to be in Brussel voor mannen en vrouwen die houden van een ruime selectie designermerken: van Armani, Issey Miyake en Martin Margiela tot Christian Wijnants. Deze boetiek wordt gerund door Laetitia Jeurissen en Ludwig Beger.



Charles Hanssensstraat 15, 1000 Brussel. heterodoxavintage.com

14. Prose Studio

Antoine Inal en Fayçal El Ouamari openden recent Prose Studio, een permanente ruimte in de wijk Flagey. Het is een echte grot van Alibaba waar je vintage stukken kunt vinden van ontwerpers als Prada en Gianfranco Ferré, met als extra bonus dat je kleding kunt huren in plaats van kopen. De focus ligt op archiefstukken van de jaren zeventig tot de nillies.

Rue de Vergnies 4, 1050 Brussel. prosestudio.be

LUIK

15. Dump

Laat je niet misleiden door de naam – Dump is meer een schatkist dan een vuilnisbelt. Met zijn lichte ruimte is het niet verwonderlijk dat deze winkel al snel een verzamelpunt is geworden voor de Luikse jeugd (en iedereen die jeugdig van geest is). In deze tweedehandswinkel koop je kleren per kilo en naast het plezier om parels uit de jaren zeventig tot en met 2010 te vinden, heb je ook de voldoening om te weten dat elke aankoop de werkgelegenheid van mensen uit de sociale re-integratiesector in het kledingsorteercentrum in Seraing steunt.

86/88, Rue de la Cathédrale, 4000 Liège. dump.storeliege

16. La Gérabotte

Deze winkel barst van de mooie tweedehands luxeartikelen. Al sinds 1972 biedt La Gérabotte onderdak aan vintage handtassen, jassen, designermode, schoenen en ander moois. Denk aan merken zoals Dries Van Noten, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent en Chloé.

Rue des Dominicains 4, 4000 Luik. gerabotte_



17. La Pharmacie

Al meer dan twintig jaar een cultplek voor tweedehands kleding in Luik in wat ooit een apotheek was, heeft niets van zijn ouderwetse charme verloren. De favoriete stukken van de eigenaar worden tentoongesteld in een bohemien decor. Hier shop je unieke stukken uit de jaren zestig, zeventig en tachtig, die met de grootste zorg zijn uitgekozen.

Rue de la Casquette 8, 4000 Luik. La Pharmacie Facebook

NAMEN

18. Chez Bonne Maman

Wie op zoek is naar vintage kleding, accessoires en voorwerpen van de jaren 1960 tot begin 2000 is hier aan het juiste adres. Alleen al het retrodecor van de winkel brengt je terug in de tijd.

Rue des Carmes 54, 5000 Namen. chez.bonnemaman

LEUVEN

19. Cyaankali

Bij dit adresje shop je recente designerstuks, die door de vorige eigenaar amper of niet gedragen zijn. Internationale merken hangen hier broederlijk naast Belgische toppers. Ook wie droomt van een vintage Delvaux kan hier terecht. Zelf een designermiskoop begaan? Je kunt hier, op afspraak, je eigen kleding of accessoire binnenbrengen en verkopen. Eigenares Anne Nagels heeft ook haar eigen circulaire kledingmerk, RE°invented by AnneN

Diestsestraat 153, 3000 Leuven, cyaankali.be

GENT

20. FANN



Bij FANN hangen er recente, eigentijdse kledingstukken in de rekken. De eigenares, Griet Landuyt, selecteert merken zoals Essentiel Antwerp, Xandres, Second Female en Bellerose, maar ook meer high end merken zoals Prada, Miu Miu, Paul Smith en Max Mara. Je vindt er dus preloved mode in verschillende prijscategorieën.

Burgstraat 36, 9000 Gent, fann.be

21. Just Waldo



Grécie Van Innis cureert zorgvuldig een selectie tweedehandsvondsten voor Just Waldo. De stuks zijn steevast kwalitatief en qua stijl vind je er voornamelijk minimalistische mode. Het is er heerlijk tweedehands shoppen, zonder zelf al te veel te moeten graven tussen het aanbod. Daarnaast verkoopt Grécie ook upcycled items, gemaakt van katoenen vintage stuks uit Italië.

Walpoortstraat 30, 9000 Ghent. Justwaldo.com



EUROPA

PARIJS

22. Guerrisol

Een waarschuwing: de groezelige winkels van Guerrisol, een instituut in Parijs sinds 1980, zijn uitsluitend bedoeld voor diehards. De kleren, afkomstig uit de ongeveer 20.000 straatcontainers van vereniging L’Entrepot in Frankrijk, zijn ongewassen en vaak in slechte staat. Maar de hele ervaring heeft ook wel iets verslavends. Het aanbod is enorm, de prijzen liggen laag: gemiddeld tussen de 5 en de 15 euro, al zijn er ook uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een label van Saint Laurent of Burberry in zit gestikt. Soms vind je er niets, soms kom je buiten met twee goedgevulde zakken vol Ralph Lauren en Nike.

Ongeveer 20 winkels in en rond Parijs. guerrisol.fr – getipt door moderedacteur Jesse Brouns

23. BIS Boutique Solidaire

BIS Boutique Solidaire opende een eerste winkel in Le Marais in Parijs in 2012 met het idee om tweedehandskleren te verkopen in een verzorgd, elegant decor. Een mooie, voortdurend aangevulde selectie met een focus op heel draagbare, eerder neutrale stukken – schoon, in goede staat en bijzonder schappelijk geprijsd. De keten geeft werk aan mensen in moeilijkheden en schenkt ook kleren aan verenigingen. Misschien de fijnste vintage-ervaring in Parijs.

4 adressen : 7 Boulevard du Temple, Paris 3ème, 19 Rue Lamartine, 9ème, 96 Rue Saint-Charles, 15ème, 20 avenue de Clichy, 18ème. bisboutiquesolidaire.fr – getipt door moderedacteur Jesse Brouns

24. Gaijin Paris

Een recent adres in de Marais met alleen maar tweedehandse Japanse mode, van voor de hand liggende namen als Comme des Garçons, Yohji Yamamoto of Issey Miyake, maar ook van streetwearlabels of meer obscure ontwerpers. Een troostprijs voor wie heimwee heeft naar Japan.

Rue du Pont aux Choux 20. gaijinparis.com – getipt door moderedacteur Jesse Brouns



25. Bivio

Een van de tweedehandszaken langs via Mora is Bivio, dat gespecialiseerd is in recentere mode, met veel high-endlabels voor vrouwen en mannen. Bivio koopt rechtstreeks van klanten, dus niet van grote sorteercentra, en heeft strenge selectiecriteria (geen fast fashion, geen overdreven kitsch). Een perfect adres voor wie zich graag trendy en stijlvol wil kleden zonder een fortuin uit te geven. Bivio heeft een grote tweede winkel op wandelafstand van metrostation Porta Venezia.

Via Gian Giacomo Mora 4 en 14 en via Lambro 12. biviomilano.it

AMSTERDAM

26. Laura Dols

Met recht en rede de favoriet van vintagejagers. Al meer dan 45 jaar lang is deze shop een echt begrip in de Negen Straatjes. Het vintageparadijs biedt unieke, originele items aan. Van glamour uit de jaren vijftig tot een antieke trouwjurk: hier gaat je hart echt sneller slaan. Als je kleding wil scoren die je recht naar Hollywood katapulteert ben je hier aan het juiste adres.

Wolvenstraat 7, 1016 EM Amsterdam. Laura Dols

27. Kern 1

Ze is meester in de rechten, maar de liefde voor Chanel overwon. Tami Kern is gespecialiseerd in vintage en zeldzame tweedehands tweedjasjes van het Franse luxehuis. Ze koopt enkel de beste kwaliteit aan. Daarvoor speurt ze het internet af, maar ze krijgt ook steeds meer jasjes aangeboden. Het aanbod is beperkt, een dertig à veertig jasjes, en zeer gegeerd. Aanvragen komen vanuit de hele wereld. Ook vintage Chanel komt met een pittig prijskaartje.

Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam. kern-1.com – getipt door modejournalist Stephanie Broek





28. Salon Heleen Hülsmann

Bij deze boetiek shop je tweedehands mode, voornamelijk van recente collecties en soms ook vintage. Je vindt er enkel designerkleren, onder andere van Hermès, Jacquemus, Chanel, Loewe en Dries Van Noten. In het aanbod zitten ook schoenen en accessoires.

Beschikbaar bij de Bijenkorf in Amsterdam & op afspraak: Jacob Obrechtstraat 18, 1071 KL Amsterdam. salonheleenhulsmann.nl

ROTTERDAM

29. Stil Leven

In deze Rotterdamse boetiek vind je een klein, zorgvuldig geslecteerd aanbod vintage en preloved designermode. Daarnaast is het ook een designstdio, want de founders herwerken ook oude mannenhemden tot nieuwe designs. Volg ook zeker de Instagrampagina voor inspiratie.

Nieuwe Binnenweg 316a, Rotterdam. stillevenstore



30. HENDRIKUS

Uitbater Henk de Lauré is een grote modefan en selecteert voor zijn vintageshop HENDRIKUS parels uit verschillende periodes. Je shopt er preloved stuks van merken zoals Alexander McQueen, Fendi, Dries van Noten, Commes des Garçons, Maison Margiela en Thierry Mugler. Ook schoenen en andere accessoires beschikbaar.

Pannekoekstraat 33a, Rotterdam. byhendrikus

31. Maison Maas

In het gezellige Zwaanshalskwartier vind je de vintage boetiek Maison Maas. Je vindt er naast nieuwe stuks van lokale merken ook vintage items van merken zoals Ann Demeulemeester, Alexander McQueen, Balenciaga, Walter van Beirendonck, Comme des Garçons / Rei Kawakubo, Chanel, Marni, Dirk Bikkembergs, Dolce & Gabbana, Dries van Noten, Dior, Fendi, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Maison Martin Margiela, Moschino, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Katharine Hamnet, Rick Owens, Raf Simons, Versace, en Vivienne Westwood.

Zwaanshals 297A, 3035 KG Rotterdam. maisonmaas.com

MILAAN

32. Cavalli e Nastri

Cavalli e Nastri is de meest gereputeerde tweedehandszaak van Milaan, met een uitstekende selectie kwalitatief hoogstaande vintage verspreid over twee adressen, in via Brera en via Giangiacomo Mora, een straatje dat gespecialiseerd is in tweedehands. De coolste shop, Snap, heeft de pandemie jammer genoeg niet overleefd, maar check zeker ook Groupies. Claudia Jesi opende haar winkel in 1970 en is gespecialiseerd in mode van 1920 tot 1990. Er is ook een archief, alleen toegankelijk op afspraak. Cavalli e Nastri verhuurt ook outfits. Een instituut, met de bijbehorende prijzen.

Via Brera 2, Milano, Via G. G. Mora 12, Milano, Via G. G. Mora 3 (Man), Milano. cavallienastri.com – getipt door moderedacteur Jesse Brouns

33. Di Mano in Mano

Het best bewaarde geheim van Milaan? De mercatinos (voluit: mercato dell’usato), de plaatselijke kringwinkels. Elke wijk heeft er minstens één, vaak ietwat verborgen op een binnenkoer. Mijn favoriet is Di Mano in Mano, wat afgelegen, maar op wandelafstand van treinstation Villapizzone. Er zijn maar liefst twee afdelingen met kleren: een mezzanine met gewone kleren (vaak ongedragen) en een corner op de benedenverdieping met vintage in de klassieke betekenis van het woord, voor spotprijzen. Perfect voor wie er graag wil uitzien als Gina Lollobrigida circa 1963.

Viale Carlo Espinasse 99. dimanoinmano.it – getipt door moderedacteur Jesse Brouns

LONDEN

34. Blackout II

Een van de oudste winkels in Covent Garden is Blackout II, het quirky buitenbeentje tussen de mainstream winkels. Een vintage wonderwereld, met personeel dat uit een ander tijdperk lijkt te komen. Er zijn twee verdiepingen, tot de nok volgestouwd met vintage voor mannen en vrouwen, daterend van de jaren twintig tot tachtig. Op maandag is er bovendien een uitstekende vintage markt op het plein in Covent Garden.

51 Endell Street, Londen. blackout2.com

35. West Archive



West Archive richt zich op de luxemode uit de jaren negentig en het begin van de jaren 2000. De naam is niet vergezocht, aangezien het aanbod bestaat uit een zorgvuldig samengesteld archief van modegeschiedenis. Je vindt er merken zoals Tom Ford, CELINE, Chanel, Comme des Garçons, Prada en nog veel meer iconische labels.

120-130 Hackney Road, Londen. westarchive.com



36. Aro Archive

Aro Archive bevindt zich in Shoreditch en werd opgericht door Ariana Waiata Sheehan. Hier vind je een uitgebreid aanbod Japanse, Franse, Britse en Belgische merken. Het is het ideale adres voor modeverzamelaars van alle genders.

1-3 French Place, E1 6JB Londen. aroarchive.com



BERLIJN

37. Soeur



Berlijn zit tsjokvol goede tweedehandswinkels, maar Soeur mag zeker niet ontbreken op je lijstje. Het is een leuk gecureerde tweedehandsshop met voornamelijk designermode, maar ook enkele kwalitatieve high street merken. De focus ligt op kleurrijke stuks met mooie prints of geometrische vormen. De meeste items komen uit recente modeseizoenen, maar er zijn ook enkele oudere stuks te vinden. Denk aan merken zoals Isabel Marant, Yves Saint Laurent, A.P.C., Essentiel Antwerp, Maison Margiela, Prada, Balenciaga en vele anderen. Je shopt hier ook handtassen, schoenen en andere accessoires.

Marienburger Straße 24, 10405 Berlijn. Soeur_berlin



38. Yummy

Deze tweedehandswinkel focust zich op Italiaanse mode – back to the roots voor eigenares Carolina – en probeert zoveel mogelijk natuurlijke materialen te selecteren. De eigenaars vinden duurzaamheid belangrijk, dus selecteren ze voornamelijk items die tijdloos en kwalitatief zijn. Er zijn twee adressen voor Yummy, dus je kunt vast wel een van de boetieks op je pad plaatsen tijdens een citytrip.

Bürknerstrasse. 12, Neukölln & Gormannstrasse 19A, Mitte. yummyvintage.com

