Het rooftopbarseizoen is geopend, en dan speelt naast de cocktails, de hapjes en de sfeer ook het uitzicht een beslissende rol. Dit zijn deze zomer onze favorieten.

1. Yust, Antwerpen

De zesde verdieping van het Antwerpse hotel en woonproject Yust herbergt een ruime, maar knusse rooftopbar met zicht op de Zurenborgwijk en het Groene Kwartier. Aparte hoeken met strandstoelen, tafeltjes of loungemeubilair bieden privacy, en ondertussen zorgen planten en muurtuinen voor beschutting.

Bij ons bezoek op een zomerse zaterdag overheerste het buurtgevoel van Oud-Berchem. BBQ restaurant Black Smoke in de Brouwerij De Koninck - zelf voorzien van een rooftop met glazen windschermen - is trouwens een echte buur. Zelf hout Yust het bij koude hapjes om te delen en een brunch op zondag.

Coveliersstraat 6, 2600 Antwerpen. Dagelijks vanaf 17u, op zondag vanaf 15u, gesloten op dinsdag.

2. Gaston, Gent

Reisgids Big Seven Travel rekende deze rooftopbar onlangs bij de vijftig beste van Europa. Vanaf het groene dakterras bovenop de historische Galveston-textielfabriek leer je de stad en de industriële site van een andere kant kennen, en met twee petanquebanen, strandstoelen en exotische cocktails kom je er snel in vakantiesfeer.

Ook de uitgebreide menukaart van Gaston is niet mis: zowel vleesliefhebbers, vegetariërs als veganisten kunnen hun voeten onder tafel schuiven voor een lunch of diner of borrel.

Hurstweg 8, 9000 Gent. Elke dag geopend tijdens de zomermaanden.

3. The Roof by 1040, Brussel

Nadat de nodige werken op het dak opende het luxueuze vijfsterrenhotel Sofitel Brussels Europe in mei The Roof by 1040, met verwijzing naar het hotelrestaurant vanchef-kok Jean-Philippe Watteyne.

De compacte kaart van The Roof by 1040 omvat genoeg cocktails en bubbels, naast tapas zoals kroketten van stoofvlees, vlees- en kaasplankjes en oesters. Het Jourdanplein beneden staat bij mooi weer vol terrassen, je raakt niet snel uitgekeken op de drukte beneden.

Jourdanplein 1, 1040 Brussel. Op donderdag en vrijdag vanaf 17u, in het weekend vanaf 15u30.

4. Soko, Kraainem

Voor een uniek zicht op het bladerdak van het Zoniënwoud moet je aan het Vierarmenkruispunt zijn. Deze rooftopbar opende onlangs op de elfde verdieping van het Crossroadsgebouw, te herkennen aan de reusachtige slakken die zich op de gevel naar boven wurmen.

Naast drankjes vermeldt de kaart van Soko ook tapas en snack, die regelmatig veranderen. Om de twee à drie weken neemt namelijk een ander restaurant uit de hoofdstad de keuken over. Zo passeerden Knees to Chin en De Vismijn al de revue.

Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem. Van woensdag tot zaterdag vanaf 17u, brunch op zondag van 11u tot 15u.

5. The Memlinc Skybar, Knokke-Heist

Het Zoute, de zee en bij een heldere hemel zelfs Brugge: in de rooftopbar van het geklasseerde boetiekhotel The Memlinc aan het Albertplein in Knokke-Heist zie het het allemaal vanuit een unieke hoek.

Het hotel vernieuwde zijn stijlvolle, maar gezellige Memlinc Skybar in 2019, wat betekent dat je er nu elke dag vanaf het middaguur terecht kan voor een hapje en het drankje. Vooral de zomermaanden zijn er een levendige bedoening, met onder meer barbecue- en tapasavonden en dj's.

Elizabetlaan 2, 8300 Knokke-Heist

6. Gastrobar Panorama, Oostende

Het café van cultuurcentrum De Grote Post is tijdelijk gesloten, maar het CultuurCafé en Gastrobar Panorama staan er weer. Het hoogste terras van Oostende kijkt uit op het Leopoldpark en de stad en biedt een zee van ruimte.

Je kan er terecht voor een drankje, maar ook lunchen en dineren: de keuken serveert gevarieerde gerechten met biologische producten uit de korte keten.

Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende. Elke dag vanaf 12u, telefonisch reservaties enkel op de dag zelf

7. Sky Lounge, Hasselt

Het Radisson Blu Hotel vond onderdak in het hoogste gebouw van Hasselt - een rooftopbar op de negentiende verdieping kon dus niet ontbreken. Het panoramische zicht op de stad is zonder meer adembenemend en weerbestendig, want de bar omvat zowel een overdekt gedeelte als een terras met windschermen, waar je eveneens kunt zitten.

Hapjes of maaltijden worden momenteel niet gereserveerd in de Hasseltse Sky Lounge, wel cocktails uit zowat alle windstreken.

Torenplein 8, 3500 Hasselt. Dagelijks vanaf 17u

8. Roots Garden Rooftop, Genk

Met drie generaties op de teller heeft de Roots bar haar naam niet gestolen. Zo familiaal de achtergrond, zo avontuurlijk zijn de cocktails op de kaart.

Een extra troef sinds 2019 is de Roots Garden Rooftop op de vijfde verdieping van het Green Hotel, met meubilair in hout en glazen windschermen. Niet de grootste rooftopbar in deze lijst, wel opvallend gemoedelijk en in Genk uniek in zijn genre.

Europalaan 68, 3600 Genk. Dagelijks vanaf 17u, in het weekend vanaf 14u

