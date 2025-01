Hoteltest: een nachtje in Cove Landmark Pinnacle in Canary Wharf, Londen  

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: Cove Landmark Pinnacle in Canary Wharf, Londen.

Waar – 15 Westferry Road, Canary Wharf, London, Verenigd Koninkrijk.De metrohaltes Canary Wharf van de Elisabeth Line en de Jubilee Line liggen op tien minuten wandelen. Type – Studio’s en appartementen met hotelfaciliteiten in de hoogste residentiële woontoren van het Verenigd Koninkrijk.

Ideaal voor wie reist met het gezin, houdt van het comfort van een hotel en de drukte van het centrum wil vermijden.

Prijs – Vanaf 187,11 euro voor een appartement met 1 slaapkamer en balkon.

Website – staycove.com

Verhaal en interieur

De 162 studio’s en appartementen van de Cove Landmark Pinnacle zijn gespreid over de eerste tien verdiepingen van de 75 etage hoge woontoren, gelegen op de South Bank van de rivier Theems. Wij verbleven met vier in een smaakvol en modern ingericht appartement met één slaapkamer en uitrekbare slaapzetel in de woonkamer op de achtste verdieping. Het appartement beschikt over een volledig ingerichte keuken, inclusief vaatwasser, een ruime badkamer met uitstekende regendouche en twee smarttv’s. Het is de ideale uitvalsbasis voor wie met kinderen reist en niet voor elke maaltijd op restaurant wil gaan of ’s avonds samen met de kinderen wil gaan slapen. Er is een permanent bemande balie op het gelijkvloers, waar je altijd terecht kan met vragen en ook je bagage kan achterlaten voor of na het in- en uitchecken.

PETO © GF

Eten en drinken

Er is geen bar of restaurant in de Cove Landmark Pinnacle, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door het gevarieerde aanbod aan restaurants in de buurt. Op het onze favorietenlijst staan Dishoom, geïnspireerd door de oude Irani-cafés van Mumbai, de hippe bar Hawksmoor en het vegan restaurant Mallow, waar je naast de makhani mille feuille en green oil gyoza ook zeker de chocolate caramel mousse cake moet proberen. Leuke plus: de wachtrijen zijn hier vaak korter dan voor dezelfde restaurants in het centrum van Londen.

Aanbiedingen en diensten

Als gast van de Cove Landmark Pinnacle heb je toegang tot de yogastudio, lounge, fitnessruimte op de 56ste verdieping, het dakterras en de wintertuin, die een adembenemend uitzicht bieden op de skyline van de hoofdstad. Sinds kort is er breakfast bar in de lobby waar je koffie, sapjes en een uitgebreid ontbijt kan kopen.

PETO © GF

Te doen in de omgeving

Canary Wharf ligt in de Docklands, de vroegere haven van Londen, in het zuidoosten van de stad. Tot de jaren tachtig was dit een van de drukste havens ter wereld. Vandaag is de buurt het financiële centrum van de stad, autoluw, met veel hippe restaurants en bars, indrukwekkende skyscrapers en de grootste vrij toegankelijke openluchtgalerij van het land. Wie even wil ontsnappen aan de soms beklemmende drukte van het centrum van Londen, kan hier tot adem komen. Met de uber-boot sta je in een kwartiertje aan de Tower Bridge, terwijl je de stad vanop het water kan bewonderen.

Pluspunten

– Het indrukkende uitzicht over de skyline van Londen

– De appartementen met aparte slaapkamer en volledig ingerichte keuken

– De locatie: in het zuidoosten van Londen, met vlotte verbinding naar het hart van de stad

– Gelegen aan de Theems, met halte van de uber-boot

– Een 24-uur per dag bemande hotelbalie

Minpunten

– De uitrekbare zetel is krap voor volwassenen

– Er zijn verschillende ingangen en liftkokers in het gebouw, waardoor het soms even zoeken is naar de juiste route

Lees ook: Maken we in 2025 eindelijk komaf met overconsumptie? De hashtag No Buy 2025 geeft hoop