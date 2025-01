Ralph Lauren is eerste modeontwerper om Amerikaanse vrijheidsmedaille te ontvangen

Als een van de laatste wapenfeiten als Amerikaanse president, voor hij de fakkel moet doorgeven aan Trump, heeft Joe Biden de Medal of Freedom uitgedeeld aan verschillende ‘uitzonderlijke burgers’. Onder andere Vogue-coryfee Anna Wintour, Bono en ontwerper Ralph Lauren werden in de bloemetjes gezet.

Het Witte Huis heeft negentien mensen een vrijheidsmedaille geschonken. Het is de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde Staten. Ze wordt toegekend door de president aan personen die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de nationale veiligheid, wereldvrede, cultuur, of andere significante maatschappelijke of publieke prestaties. Ontvangers zijn vaak invloedrijke figuren uit diverse sectoren, zoals politiek, wetenschap, sport, kunst en filantropie. Het is een symbool van nationale erkenning voor buitengewone verdiensten.

Van Bono tot Hilary Clinton

Ook nu ontvingen enkele bekende gezichten de hoogste burgerlijke eer. Paul David Hewson, beter bekend als Bono, leadzanger van U2 en activist, wordt geëerd omwille van zijn inzet voor mensen die lijden aan aids en zijn strijd tegen armoede.

De Canadees-Amerikaanse acteur Michael J. Fox ontving een medaille omdat hij zich inzet voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Primatologe en milieuactiviste Jane Goodall was ook een van de negentien ontvangers van de vrijheidsmedaille. Daarnaast mochten onder meer ook zakenman en filantroop George Soro, profvoetballer Lionel Messi en voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hilary Clinton een medaille in ontvangst nemen.

Medailles voor de mode

Ook de modesector werd vertegenwoordigd. Anna Wintour, hoofdredacteur van het toonaangevende magazine Vogue, is een van de meest invloedrijke figuren in de mode. Ze zet zich ook in voor goede doelen, waaronder onderzoek naar aids.

Anna Wintour tijdens het Met Gala in Loewe © Getty

Een andere opvallende naam op de lijst is Ralph Lauren, geboren in de New Yorkse wijk The Bronx als Ralph Lifshitz, zoon van joodse immigranten. Hij is de eerste modeontwerper die de vrijheidsmedaille in ontvangst mag nemen. ‘Amerika is mijn land – mijn thuis en zijn geschiedenis, tradities en waarden zijn altijd een bron van inspiratie geweest,’ zei Lauren in een verklaring aan USA TODAY. ‘De Presidential Medal of Freedom persoonlijk uitgereikt te krijgen door de president van de Verenigde Staten is een eer voor het leven. Als een trotse Amerikaanse burger accepteer ik de medaille dankbaar en nederig.’

De inmiddels 85-jarige Ralph Lauren is een iconische Amerikaanse modeontwerper en ondernemer, vooral bekend als oprichter van het luxemerk Ralph Lauren Corporation. Hij begon zijn carrière in de jaren zestig met het ontwerpen van stropdassen, wat leidde tot de oprichting van zijn eigen label. Het merk groeide uit tot een wereldwijd imperium, met een focus op preppy, klassieke en tijdloze ontwerpen, zoals de iconische Ralph Lauren Polo-lijn. Overal ter wereld staat zijn naam synoniem voor een All American garderobe.

Ralph Lauren krijgt de Medal of Freedom uit de handen van Joe Biden © Getty Images

Als filantroop heeft Lauren aanzienlijke bijdragen geleverd aan gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Hij richtte het Ralph Lauren Center for Cancer Care op in Harlem en steunt al decennialang kankeronderzoek. Daarnaast financiert hij initiatieven zoals het restaureren van de Amerikaanse vlag van het Smithsonian Museum en ondersteunt hij wereldwijd kunst- en cultuurprojecten. Zijn werk combineert zakelijk succes met een sterke toewijding aan maatschappelijke betrokkenheid.

Dromers en doeners

De verklaring van het Witte Huis voor deze medaille leest als volgt: ‘Ralph Lauren transformeerde een klein stropdassenbedrijfje in een van Amerika’s meest iconische merken, en liet zijn stempel achter in de wereld van mode, parfum, meubels en daarbuiten. Daarnaast is hij ook een toegewijde filantroop, die onder andere vecht om een einde te maken aan kanker. Klassiek en toch creatief, tijdloos en toch innovatief, Ralph Lauren herinnert ons aan onze uitgesproken stijl als een natie van dromers en doeners.’

In 2019 werd de ontwerper ook al geridderd in Engeland. In een ceremonie in Buckingham Palace werd hij toen bekroond met de titel ‘Ereridder in de Orde van het Britse Rijk.’ Daarmee werd hij de eerste geridderde Amerikaanse ontwerper. In 2014 kreeg hij bovendien de James Smithson Bicentennial Medal en sinds 2010 mag hij zich ridder van het Franse Erelegioen noemen. De Amerikaanse vrijheidsmedaille volgt dus in een rijtje van prestigieuze erevermeldingen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook: Deze vijf zomertrends shop je nu al tijdens de solden