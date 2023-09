Dineren in stijl: de favoriete restaurants van actrice en foodie Bab Buelens

Bab Buelens is actrice en digital creative. Ze verdeelt haar tijd tussen Antwerpen en Split, de thuisstad van haar echtgenoot en chef-kok Vincent Banić. Bab houdt al haar hele leven hartstochtelijk van eten.

Bar Pêche

“Bar Pêche is een klein restaurantje op een onverwachte plek, aan een gezellig pleintje in het midden van een woonwijk. De twee eigenaars kiezen ervoor om enkel in de week te openen, zodat ze de zaak kunnen combineren met hun gezinsleven: dat vind ik een verfrissend idee. De sfeer is hier ontspannen, de ober hurkt aan je tafel om te vertellen wat er op de kaart staat en je drinkt er lekkere natuurwijnen per glas. Ze brengen verrassende interpretaties van Belgische klassiekers. Zo at ik er een originele tomaat-garnaal met kraakverse grijze garnalen. Hun eigenzinnige dame blanche met een sabayon van chocolade is een instantklassieker. Het enige nadeel: dit restaurant is razend populair. Reserveren is een must.”

Bollandusstraat 2, 2000 Antwerpen, barpeche.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zagreb

“Ik heb hard geprobeerd om een ander restaurant te vinden dat een lekkere mediterrane keuken brengt, maar ik kom toch uit bij Zagreb, het restaurant van mijn man Vincent Banić. Hij komt uit Split, een havenstad in Kroatië die lang onder Italiaanse heerschappij viel; die invloeden vind je ook terug in de keuken. Vincent runt het restaurant samen met zijn vader: ze koken op een open houtskoolgrill, wat een heerlijke rokerige smaak geeft aan het vlees en de vis die erop gegrild wordt. Als er lijngevangen zeebaars op de kaart staat, moet je die zeker uitproberen. Ook de ćvapčić vind ik heerlijk: vers gemaakte gehaktworstjes, geserveerd met een huisgemaakt ovenbroodje. Proef met veel aandacht van de lekkere olijfolie: de olijven hiervoor heb ik mee geplukt.” (lacht)

Londenstraat 6, 2000 Antwerpen, restaurantzagreb.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Carcasse

“Ik rijd met plezier het hele eind van Antwerpen naar Koksijde om hier te komen eten. Thuis eet ik niet vaak vlees, maar op restaurant kan ik er enorm van genieten. Carcasse is het restaurant van slagerij Dierendonck, de selectie vlees is dan ook fenomenaal. Hoewel ze een Michelinster op hun palmares hebben, zit je hier toch heel ontspannen te eten. Ik herinner me levendig de heerlijke tartaar met kaviaar: een topcombinatie. Ook het ‘Oedslach’-vlees vind ik fantastisch; dat is een selectie die Hendrik Dierendonck maakt van oudere runderen met een uitgesproken smaak. Eindigen doe je met een verrassende praline van Julius Persoone die gevuld is met gedroogd spek.”

H. Christiaenlaan 5, 8670 Koksijde, carcasse.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Misera

“Nicolas Misera is een chef die ik al langer in de gaten houd: hij werkte onder andere bij AIRrepublic. Toen hij zijn eigen zaak opende, was ik dan ook heel benieuwd. Op het menu vind je bijna uitsluitend vis en schaaldieren, die worden dagvers geleverd uit Zeeland. De lunch die ik er at bleef me enorm bij, zeker ook door de geslaagde non-alcoholische drankenpairing. De chef kreeg al in het eerste jaar dat hij open was een ster toebedeeld. Het restaurant ligt midden in Nieuw Zuid, tegenover de Tim Van Laere Gallery, een leuke buurt om in rond te dwalen. Misera ademt klasse. Het statige interieur krijgt gezelligheid door de mooie rommelmarktvondsten van de eigenaars: van oude zilveren kandelaars tot rustiek servies.”

Michel de Braeystraat 18, 2000 Antwerpen, nicolasmisera.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."