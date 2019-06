Eten en Kopenhagen: het is een combinatie die even goed past als dekentjes bij hygge. Niet verwonderijk dat er dan ook boeken over geschreven worden. In deze fragmenten uit Een culinair bezoek aan Kopenhagen verkennen we de Deense stad aan de hand van haar zoetigheid.

Hoe klein of hoe groot het restaurant waar je binnenstapt in Kopenhagen ook is: je kan er prat op gaan dat de uitbaters geven om de ingrediënten die ze gebruiken. Omdat heel wat Deense gerechten op zich eenvoudig zijn, is de kwaliteit van de basis immers razend belangrijk. Zo goed als iedereen die in hoofdstad met eten bezig is, onderhoudt een goede band met zijn leveranciers en volgt de seizoenen. Ook thuiskoks tonen respect voor ingrediënten - op daken en in raamkozijnen worden eenvoudige kruiden en groenten gekweekt en overal zie je kleine groentetuintjes. Al die liefde voor eten, vertaalt zich in de meest gezellige eetpauzes.

© Christine Rudolph

In Kopenhagen zijn werkpauzes erg belangrijk. Meestal betekent dit dat er iets wordt gegeten, iets zoets, zoals een ijsje, of iets hartigs, zoals een kruidendip met rauwkost. Het hoort bij de ontspannen sfeer in de stad. In de hele stad vind je bankjes en stoelen bij de haven, langs de kade of in een park waar je even kunt pauzeren. In de winter kun je gezelig met vrienden in een café bij de open haard zitten en koffie drinken met iets erbij.

© Christine Rudolph

Kopenhagenaars nemen graag een pauze overdag, en even snacken is daarvoor het perfecte excuus. Die pauze breng je door op de drempel van je voordeur of op een bankje langs de haven, terwijl je met een ijsje in je hand om je heen kijkt. Je kunt ook naar een moderne theesalon gaan en een chic taartje bestellen. Of wat zachte karamel of flødeboller met bietjespoeder kopen en die eten terwijl je door de smalle straatjes loopt. Je kunt ook een glas wijn drinken in een van de vele trendy wijnbars en daarna weer aan het werk gaan.

© Christine Rudolph