De comeback van rum: 4 flessen van de sterkedrank geproefd en gekeurd

Onze expert in all things spirited nipt van de nieuwste trends, wars van vooringenomen ideeën. Deze week proeft hij rum, een eeuwenoude sterkedrank die vandaag een nieuw, hip publiek aanspreekt.

Bye bye whisky

Vertel me wat je drinkt en ik vertel je wie je bent: net als met kleding kun je met je favoriete sterkedrank tonen tot welke sociale groep je behoort. Zo benadrukten Amerikaanse rappers rond de eeuwwisseling hun succes door dure Franse cognac te bestellen – en geen bourbonwhisky, die geassocieerd werd met blanken uit de zuidelijke staten. En zo tonen Europese hipsters vandaag dat ze mee zijn door hun kennis over rum te etaleren.

Rum in het kort

De rumwereld is dan ook bijzonder fascinerend én uitgebreid: de drank wordt gedistilleerd in een gebied dat zich uitstrekt van Venezuela tot de Filippijnen. Het mag dus niet verbazen dat er veel meer soorten bestaan dan de bekende tweedeling tussen witte en donkere rum. In essentie wordt de enorme variëteit onderverdeeld in drie categorieën: Spaanse rum – of ‘ron’ – wordt verkregen door distillatie na alcoholische gisting van melasse, een restproduct van de suikerindustrie. De distillatie van Engelse rum gebeurt op een andere manier en het distillaat krijgt in het algemeen ook meer tijd om te rijpen, in eiken vaten, wat voor een donkerder kleur en diepere smaak zorgt. De Franse stijl, die bijvoorbeeld in Martinique en Guadeloupe wordt toegepast, vertrekt van suikerrietsap in plaats van melasse, wat een fruitigere smaak oplevert.

Rum geek

Nog niet helemaal mee? Het maakt op zich ook niet zoveel uit. Onthoud gewoon dat rum aan een comeback bezig is, vooral de rums op basis van melasse. En proef een van de flessen uit onze selectie. De kans bestaat dat ook jij binnenkort behoort tot de nieuwe garde rum geeks.

De distillaten waarmee deze bloemige, kruidige drank wordt samengesteld, komen uit vier verschillende

dorpjes in Haïti, die allemaal zo biologisch mogelijk werken.

Zeer oude Franse rum uit Martinique. Krachtig, met een alcoholpercentage van 45 procent, en noten van gedroogd fruit, pruimen en zoethout.

3. El Dorado 12 Year Old, 50 euro, theeldoradorum.com

Deze traditionele Britse rum wordt in Guyana gemaakt door distillaten uit verschillende vaten te assembleren, die elk minstens twaalf jaar gerijpt hebben. Het resultaat is een evenwichtige rum waarbij je o.a. hout en tabak ruikt in het glas.

4. La Hechicera, 59 euro, rhumattitude.com

Deze Colombiaanse ‘ron’ bestaat uit een blend van tussen de 12 en 21 jaar oude rums. Het traditionele productieproces levert een pure, interessante smaak op.