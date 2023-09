De culinaire hoogtepunten van Sang Hoon Degeimbre: deze restaurants bezoekt de topchef

Sang Hoon Degeimbre is de onstuitbare ster van de Waalse gastronomie. Hij is bekend dankzij zijn gastronomisch restaurant L’air du temps, maar maakt nu ook naam in Brussel. Hij opende er dit jaar Anju, een Koreaans eethuis waar traditie centraal staat: je proeft er Koreaanse klassiekers als bibimbap.

Yirmi

“Als chef vind ik het mijn verantwoordelijkheid om mijn kennis door te geven aan de volgende generaties, maar ook om jonge, beginnende chefs te steunen. Jeremy Vandernoot is zo iemand. Hij heeft in een aantal mooie etablissementen gewerkt, waaronder Seagrill, Château de Mylord, Bon Bon en onze eigen keukens. Ik herinner me hem als zeer vastberaden en assertief. Hij heeft een eigentijdse visie op gastronomie, met een interessante kijk op plantaardige voeding. Zijn keuken is gemakkelijk te begrijpen en intelligent, omdat ze flexibiliteit biedt in de bijgerechten.”

Rue Trieux-Scieurs 22, 5020 Namen, yirmirestaurant.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bistrot Blaise

“François-Xavier Simon verliet België om zijn vak in het buitenland te leren, onder andere bij Pierre Gagnaire, toch niet de minste. De covidpandemie deed hem terugkeren naar zijn roots in de Ardennen. Vanaf het begin heeft hij zijn stempel gedrukt met een openhartige en persoonlijke kookstijl: een menu met gerechten met een echte identiteit en een geraffineerde benadering van sauzen. Als slager van opleiding juich ik ook zijn gebruik van orgaanvlees toe, in het bijzonder zijn zwezerik, die hij met een duidelijke aanpak op tafel zet. Het decor is zowel geruststellend als modern. Ik heb veel bewondering voor hem, omdat dit een vrij recent adres is met toch al een reputatie.”

Rue Porte Haute 5, 6900 Marche-en-Famenne, bistrotblaise.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kaillou

“Yikai Qiu heeft al een mooie carrière achter de rug. Hij heeft gewerkt bij Liernu, met Thomas Troupin in Luik en Loïc Villemin van restaurant Toya in Noord-Frankrijk. Dit project is verbazingwekkend omdat het de nieuwe ontwikkelingen in de restaurantbranche laat zien. Sara, de partner van de chef-kok, werkt overdag als logopediste en ’s avonds doet ze de zaal. Samen hebben ze een balans gevonden waarbij de een de ander helpt. De unieke menu’s volgen de seizoenen, met een samenspel van invloeden doorspekt met interessante Aziatische noten. De beste manier om vooroordelen over de Chinese keuken van tafel te vegen.”

Rue de Huy 82, 4530 Villers-Le-Bouillet, kaillou.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

L’Inopiné

“L’Inopiné is een heel klein restaurant, geboren tijdens de opeenvolgende lockdowns. Renaud Gonzalez wilde chef-kok worden nadat hij voor het restaurant Attablez-vous had gewerkt, waar hij verantwoordelijk was voor de gastronomische foodtruck. Hij leerde er de keukens van verschillende landen te verkennen en die zet hij nu met veel talent op het menu. Het is geweldig omdat je als gast mag reizen, soms naar de Verenigde Staten, soms naar Thailand. Die veelzijdigheid doet een frisse wind waaien door de culinaire wereld, in een tijd waarin veel restaurants blijven vastzitten in een niche. Bovendien wordt er met lokale producten gewerkt – zijn broer verzorgt de groentetuin.”

Rue du Tilleul 64, 5310 Éghezée, Facebook/linopiné



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."