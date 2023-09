‘De beste frituur van België’ of liever een Michelinzaak? Topadressen van tweesterrenchef Filip Claeys

Filip Claeys is de chef van tweesterrenzaak De Jonkman in Brugge. Als oprichter van de North Sea Chefs zet hij onbekende noordzeevis op de kaart. In de signatuurgerechten van De Jonkman ontdek je hoe elegant er gekookt kan worden met bijvangst.

Funky Friet

“Funky Friet is wat mij betreft de beste frituur van België. Ik eet maar twee keer per jaar frietjes en dan moeten ze van topkwaliteit zijn. Ik rijd zonder morren 45 minuten naar Zulte omdat ik er nooit teleurgesteld word. Eigenaar David heeft een geheime mengeling van frituurvet die zorgt voor de perfect gebakken friet: knapperig langs buiten en smeuïg vanbinnen. Hij is bovendien obsessief bezig met de kwaliteit van zijn aardappelen. Bestel zeker een huisgemaakte burger: op een lauwwarm broodje proef je kraakverse sla, gepelde tomaten en sappige burgers met zelfgemaakte sausjes.”

Staatsbaan 99, 9870 Zulte, facebook.com/funkyfriet

De Passage

“Ik ontdekte deze brasserie tijdens covid en was omvergeblazen door de heerlijke borden die je hier voor een scherpe prijs krijgt voorgeschoteld. De zaak zit dan ook elke avond stampvol: niet alleen toeristen schuiven aan, ook echte Bruggelingen komen hier graag. Het nostalgische interieur lijkt op dat van een bruin café, no-nonsense en heel gezellig. Chef Reinart maakt alle bereidingen vers in eigen keuken: zo is zijn stoverij een van mijn favorieten. Op de kaart vind je naast Belgische klassiekers invloeden uit de hele wereld. De chef maakt zelf de pasta voor zijn curry’s, die hij serveert met warm naanbrood en een yoghurtdressing: een echte smaakbom.”

Dweerstraat 26, 8000 Brugge, passagebruges.com

© GF

Hof van Cleve

“Ik probeer jaarlijks een bezoek te brengen aan Hof van Cleve. Lieve en Peter zijn grote voorbeelden voor mij: ik heb enorm veel respect voor de manier waarop zij van een restaurantbezoek een onvergetelijke belevenis kunnen maken. Elk detail klopt. Ik durf te stellen dat Hof van Cleve een van de beste restaurants ter wereld is. Een gerecht dat mij altijd zal bijblijven is de kikkerbilletjes met pata negra, een smaak die mij terug katapulteert naar mijn jeugd. Ik zit dan opnieuw in het restaurant van mijn ouders, waar ook kikkerbilletjes op de kaart stonden. Ook Peters tarbot met bearnaise is iconisch en ronduit hemels.”

Riemegemstraat 1, 9770 Kruisem, hofvancleve.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sans Cravate

“Bij Henk en Veronique ga ik graag eten. Henk is een fantastische kok die verrassende combinaties op het bord tovert, Veronique een geboren gastvrouw bij wie je je meteen welkom voelt. Het restaurant is opgesplitst in twee delen: vooraan is er een wijnbar waar je ongedwongen glaasjes proeft, eventueel met een bordje huisgemaakte pâté en croûte erbij. Henk heeft een ongebreidelde passie voor wijn en dat merk je aan de wijnkaart: een fascinerende combinatie van bekende wijnen en ongekende pareltjes. Achteraan vind je het restaurant, dat bekroond is met een ster. Je krijgt er klassiekers met een twist. Ik at er ooit een tarbot gegaard in varkensblaas: een gerecht dat voor eeuwig in mijn smaakgeheugen gegrift is.”

Langestraat 159, 8000 Brugge, sanscravate.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."