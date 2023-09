De beste Brusselse eetadressen volgens topchef Christophe Hardiquest

Christophe Hardiquest was jarenlang bekend als de chef van sterrenzaak Bon Bon. Dit jaar ging hij de uitdaging aan om zichzelf heruit te vinden met Menssa, een gastrobar op dezelfde locatie waar hij onbeminde ingrediënten wil laten schitteren op het bord.

Les petits Bouchons

“Omdat ik dagelijks zelf in de keuken sta, ben ik vaak op zoek naar eenvoud. Geregeld heb ik zin om mezelf te verwennen met gerechten zonder poespas: een terrine, maatjes, of scheermessen met knoflook en witte wijn. Dan trek ik naar het restaurant van Tom Algoet, dat ik in mijn hart draag. Deze uit Moeskroen afkomstige man is uniek als bistro-uitbater met een smoel en een stem als uit een film. Hij besteedt bijzonder veel aandacht aan natuurwijn en zijn keuze is niet alleen interessant, maar ook democratisch.”

Alsembergsesteenweg 832, 1180 Brussel, lespetitsbouchons.be



Le Nénuphar

“Na enkele reizen naar Vietnam, vond ik hier die sfeer terug. Qua smaken is Vietnam voor mij een van de meest inspirerende landen. In deze familiezaak word je bovendien bijzonder hartelijk onthaald. Je gaat er niet heen voor het decor, maar voor de menselijke warmte en de echtheid die ervan uitgaat. Dit is een van die plekken waar men de tijd neemt om te koken. Ik proef er steevast een bereiding op basis van aubergine, garnalen en varkensvlees, een uitstekende combinatie van land en zee. Mis ook de loempia’s niet, die zijn echt heerlijk.”

Roodebeeksesteenweg 76, 1200 Brussel, lenenuphar.be



Au Grand Forestier

“Heel lang was het voor mij een ritueel om een americain-friet te gaan eten op de Zavel, meer bepaald in Au Vieux Saint-Martin. De familie Niels is voor mij een voorbeeld, een Belgo-Belgisch bedrijf dat al drie generaties standhoudt en alle respect verdient. De frietjes zijn er voortreffelijk, ook al zit er soms eentje tussen dat niet gaar is, maar gezien de volumes kun je dat door de vingers zien. Hun americain is geweldig met garnituur van augurken, waterkers en Tierenteyn-mosterd. Het ongelooflijke terras moet je minstens één keer in je leven in de lente hebben gezien.”

Woudmeesterlaan 2, 1170 Brussel, augrandforestier.be



La Villa Lorraine

“Op deze plek werkte ik eind jaren 90 onder chef Freddy Vandecasserie. Ik ben erg gehecht aan dit soort klassieke instellingen. Brussel mag blij zijn dat een man als Serge Litvine heeft besloten om in dit erfgoed te investeren en het te behouden. Yves Mattagne is de juiste man om de zaak de toekomst in te loodsen, aangezien hij zijn keuken enorm heeft ontwikkeld en heeft opengesteld voor veel invloeden. Dat doet hij met behoud van de fundamenten van de keuken en zijn enorme technische bagage, als bewijs zijn er zijn kreeft bearnaise of zijn zeebaars met tijm.”

Diesdellelaan 75, 1000 Brussel, lavillalorraine.be



