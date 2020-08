In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag: een hippe citytrip op je bord.

Kopenhagen is een geliefde citytripbestemming en dat komt niet alleen door de prachtig gekleurde huizen, de charmante haven, de interessante musea en de spectaculaire gebouwen. Ook het eten en drinken doet zijn duit in het zakje, want zowat op elke straathoek vind je een gezellige koffiebar, hippe food markt of vooruitstrevend restaurant. Ambachtelijkheid wordt er hoog in het vaandel gedragen en heel wat zaken pakken uit met hun seizoensproducten van de lokale boer.

Vernieuwing met geschiedenis

Dat ziet ook Trine Hahnemann, die haar intrek heeft genomen in de kosmopolotische stad die toch altijd aanvoelt als een gezellig dorp. Met 'Kopenhagen Food' schreef ze een gids voor een bezoek aan de stad, aan de hand van de lokale specialiteiten en haar topgerechten. Ze verbindt de vernieuwing die door de stad ademt met haar geschiedenis, en die van de stad. Een mooi boek, en niet alleen voor wie snel een bezoek aan de stad plant.

We mogen drie recepten delen:

Kopenhagen Food, Trine Hahnemann (Spectrum, 30,99 euro) © Spectrum

