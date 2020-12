Culinair journalist Bruno Vanspauwen schenkt klare wijn. Deze week: Chenin blanc.

Vlees of vis

Chenin blanc is in meerdere opzichten een feestelijke druif. Zo worden er zowel sprankelende, droge, halfzoete als zoete wijnen van gemaakt. Waardoor ze dus inzetbaar is voor het aperitief, een voorgerecht met vis, een hoofdgerecht met wit vlees en gevogelte, kaas en een zoet nagerecht. Chenin blanc heeft ook om andere redenen een feestelijk karakter: de wijnen zijn vol, harmonieus, aromatisch, met een fluwelige en zelfs romige textuur, met veel diepgang en complexiteit in de smaak, en toch altijd voorzien van een aangename fraîcheur die de wijn nooit zwaar of vermoeiend maakt. Bovendien kan wijn van chenin blanc zeer goed verouderen, de smaak en textuur worden dan honingachtig, terwijl de frisse zuren behouden blijven. De zoete versies kunnen 30 tot 40 jaar rijpen. Wijn van chenin blanc is een gastronomische wijn, geschikt voor feestelijke gelegenheden. De lichtere, jongere wijnen passen bij gerechten met vis, de duurdere en/of oudere versies gaan goed samen met kalfs- en varkensvlees, gevogelte en zelfs vederwild, droge en halfzoete chenin blanc kan een gevarieerde kaasschotel aan (inclusief blauwschimmelkaas), en de zoete versies zijn prima begeleiders van zoete nagerechten met fruit. Probeer ook eens chenin blanc - naar keuze droog of halfzoet - met ganzenlever of wildpaté. Chenin blanc is het best gekend als druif van de Franse Loirestreek, waar in sommige regio's zelfs alleen chenin blanc staat aangeplant. Maar ook in Zuid-Afrika is de druif zeer geliefd en worden er verrukkelijke wijnen mee gemaakt. Van aperitief over voor- en hoofdgerechten met vis, wit vlees, tam en wild gevogelte tot kaas en nagerecht.