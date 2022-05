Belgische wijnproductie van 2021 leed onder weersomstandigheden

De Belgische wijn heeft er een slecht jaar opzitten. De productie nam in 2021 met meer dan een kwart af ten gevolge van de slechte weersomstandigheden. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

In 2020 klokten de Belgische wijnboeren nog af op een productie van net geen twee miljoen liter. Een jaar later zakte dat cijfer beduidend (-27 procent) tot ongeveer 1,35 miljoen liter. De daling was het meest uitgesproken bij de rode wijn, waar de productie met de helft slonk. Enkel de rosé en de mousserende rosé bleven nagenoeg stabiel.

De stevige daling in de wijnproductie wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de slechte weersomstandigheden het afgelopen jaar. Zo was er late vorst in de lente, een doornatte zomer die verschillende schimmels met zich mee bracht en vogelplagen in de nazomer.

Elk jaar meer wijnbouwers

Toch viel er in 2021 ook goed nieuws te rapen: het beroep van Belgische wijnbouwer zit namelijk nog steeds in de lift. In 2021 werden 237 wijnbouwers geregistreerd tegenover 198 een jaar eerder. Het gaat hierbij zowel om professionele als amateurwijnboeren. De grootste stijging vond plaats in de provincies Luik (van 21 naar 32 wijnboeren) en Oost-Vlaanderen (van 22 naar 28 wijnboeren).

Iets minder dan twee op de drie wijnboeren bevindt zich nog steeds in Vlaanderen, al is Wallonië aan een sterke inhaalbeweging bezig.