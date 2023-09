Aan tafel in de Ardennen: niet te missen adressen volgens sterrenchef Manon Schenk

Manon Schenck, een jonge dertiger uit de Elzas, verhuisde acht jaar geleden naar Durbuy. Haar restaurant La Table de Manon kreeg een eerste ster in 2023. Ze heeft dankzij haar tijd in de restaurantkeukens van Bretagne een voorliefde voor Bretoense kreeft. In haar restaurant kun je die dan ook kraakvers krijgen.

I Giardini di Bacco

“Op het eerste gezicht is dit een eenvoudige pizzeria. In werkelijkheid wordt de zaak met zo veel passie gerund dat het een genot is. Het echtpaar achter deze zaak heeft familie in Italië en ze gebruiken deze connectie om rechtstreeks producten in te voeren. Een tante produceert bijvoorbeeld de olijfolie. Deze uitzonderlijke kwaliteit van ingrediënten zorgt ervoor dat de pizza’s, die volgens Napolitaanse traditie worden gemaakt, zorgen voor een echte smaakexplosie. Ik heb hier een favoriet: een witte pizza, met perfect geplette fior di latte, geserveerd met heerlijke huisgemaakte en vers gesneden mortadella en een pesto van pistache. Een topper.”

Route de Hottemme 4, 6940 Durbuy, Facebook/giardinidibacco

Chez Henri

“In de stemming voor de lokale Ardense keuken? Bij Chez Henri kun je terecht voor rustieke en traditionele gerechten. Dit geldt vooral tijdens het jachtseizoen, dan beveel ik van harte aan om de beroemde zelfgemaakte marcassin-stoofpot te proeven. Die wordt geserveerd met een grand veneur-saus, veenbessen en selderpuree. Het is een klassiek recept, gemaakt volgens de hoogste normen en onveranderd sinds 1966. Ik wil ook de kroketten vernoemen, met kaas, lokale ham of garnalen. Ze passen uitstekend bij een Orval. Het decor is gerenoveerd tot een gezellige brasserie met afbeeldingen van vroeger.”

Rue Chamont 8, 6980 La Roche-en-Ardenne, restaurantardennais.be

Les Pieds dans le Plat

“Jean-Michel Dienst is een vooraanstaand figuur in de Belgische gastronomie en is al een aantal jaar bekroond met een Michelinster. Zijn keuken is verfijnd, een beetje ouderwets, maar dat kan perfect omdat het zo lekker is. De sauzen zijn rijk, boterachtig, gul en troostend. Als Française spreekt dit me erg aan en het is belangrijk dat chef-koks dit gastronomische erfgoed in stand houden. Een van de gerechten die hij bereidt is een magische driegangen-poularde, een beetje in de geest van Mère Brazier in Lyon. Probeer te reserveren in de veranda, die uitkomt op de tuin.”

Rue du Centre 3, 6990 Hotton, lespiedsdansleplat.be



Pura Cepa

“Dit is een soort tapasbar, of een eetkelder, voor foodsharing met vrienden. De verscheidenheid aan lokale bieren en ongebruikelijke wijnen is de moeite waard. Een aanrader is de tuin, met meubilair gemaakt van pallets, waar je kunt ontspannen met de voeten in het gras. Niet onbelangrijk is de locatie: Wéris is een megalithische site, maar ook een van de mooiste dorpen van Wallonië. De kleine porties die worden aangeboden zijn heerlijk. Hun grote klassieker is de Tapas Pura Cepa, zoete aardappel met kokosmelk, linzen en spinazie, maar er is ook kippengehakt met lokale geitenkaas en huisgemaakte saus, of als dessert een appeltaartje op zanddeeg, warm geserveerd met vanille-ijs gemaakt met melk van de Paquet-boerderij.”

Rue des Dolmens 3, 6940 Durbuy, Facebook/puracepa