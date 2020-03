Social distancing kan overweldigend zijn, maar je kan ook proberen het beste van de lockdown te maken en de verplichte tijd thuis gebruiken om iets nieuws te leren. Dankzij deze vijf tutorials van make-upartiesten maak je bij toekomstige videomeetings alvast indruk met een smoky eye, glowy nude, een cateye, felle lip of perfect aangebrachte blush. Blijf in uw kot en haal de make-uppenselen boven.

Snelle cateye met Lisa Eldridge

In deze tutorial toont de Britse hoe ze een snelle versie van haar signature celebrity kitten eye creëert. Zeg maar een halve cateye, maar met hetzelfde effect. Goed voor ogen die dicht op elkaar staan, voor kleine of ronde ogen of bij overhangende oogleden. Of wanneer je er maar niet in slaagt een mooi lijntje over het volledige ooglid te trekken, of als voorbereiding op het volledige werk. Check daarvoor haar Signature Kitten Flick Eyeliner Tutorial.

Eldridge staat bekend om haar eyelinervaardigheden die ze ondermeer toepast op Alexa Chung en Kate Winslet. Ze schreef het boek Face Paint: The Story of Make-up, heeft een eigen lipstick- en juwelenlijn en is artistiek directeur van de make-up bij Lancôme. Twee oogpotloden en één zwarte oogschaduw, meer heeft de Britse make-upartiest niet nodig voor haar signature smokey eye. Ze geeft ook tips hoe je die intenser kan maken of net subtiel kan houden. Chapman zat jaren in het Britse M.A.C PRO-team dat ondermeer de make-up voor defilés tijdens de Londense en Parijse modeweken deed. Met zus Nic geeft ze make-upcursussen en ontwikkelde ze Real Techniques, een budgetvriendelijk make-upborstelmerk. Op zijn YouTubekanaal staat het zussenduo beter bekend als Pixiwoo. In deze tutorial toont de Amerikaanse make-upartiest hoe ze haar signature glanzende huid creëert met foundation, concealer, bronzer, blush, contour en een dubbele portie highlighter. Volg haar volledige stramien, of houd het bij haar tips om met highlighter de perfecte glow te faken.Glowy skin is in en Vo staat er bekend om. Ze lanceerde op Instagram de term dewy dumpling ('bedauwde knoedel') voor haar gezonde huid-look met véél highlighter.Ta toont de kracht van een felgekleurde mond in een nude gezicht op model Rosie Huntington-Whiteley. Mooi in het roze, maar deze look kan natuurlijk ook in rood of een andere opvallende kleur. De ideale baaldagmake-up. De Amerikaan met Vietnamese roots is erg geliefd in Hollywood en telt ondermeer de Hadidzusjes onder zijn fans. Hij heeft ook zijn eigen make-uplijn. Eén van zijn sterktes: perfect afgelijnde, felgekleurde lippen. Van concealer tot net onder de onderste wimperlijn aanbrengen tot lippen niet juist intekenen: de Roemeense make-upartiest toont op de ene helft van haar gezicht hoe je make-up er hoort uit te zien en op de andere hoe veel vrouwen erbij lopen. Ze klinkt soms wat belerend, maar je leert ongetwijfeld wat bij. Ali is gebaseerd in Parijs waar ze ondermeer shoots voor modebladen doet.