Deze periode van gedwongen huisarrest is een goed moment om je online onder te dompelen in de collecties van de mooiste musea ter wereld. Van Brussel tot Sint Petersburg en van Seoul tot New York: Travel and Leisure maakte een selectie van de musea die je op het internet kan bewonderen.

1. British Museum in Londen

Dit museum in de Britse hoofdstad bezit één van de grootste kunstcollecties ter wereld. Het bekendste bezit is de Steen van Rosetta. Deze zwarte, granieten steen werd in 1799 in Egypte gevonden en komt uit ongeveer 200 voor Christus. Op de steen is een tekst op drie verschilende manieren geschreven. Online kan je de steen van dichtbij bekijken. Verder kan je kiezen uit kunstobjecten uit zo'n beetje de hele geschiedenis uit alle hoeken van de wereld.

2. Guggenheim Museum in New York

Vanachter je computer kan je het beroemde trappenhuis bekijken en van daaruit kiezen welke kunstwerken je van dichterbij wil zien. Guggenheim bezit een collectie moderne kunst met werken van onder andere expressionisten, postimpressionisten, modernisten, surrealisten.... Enkele topstukken zijn 'Liggend naakt' van Modigliano, 'Parijs vanuit het venster gezien' van Marc Chagall en 'Blonde vrouw' van Picasso.

3. National Gallery of Art in Washington D.C.

Dit kunstmuseum in de Amerikaanse hoofdstad biedt twee online tours: eentje over Amerikaanse mode tussen 1740 en 1895 en eentje met werken van de Nederlandse barokschilder Johannes Vermeer.

4. Musée d'Orsay in Parijs

In dit Parijse museum gevestigd in een voormalig treinstation zijn werken van beroemde schilders uit de periode tussen 1848 en 1914 te zien. Een kleine selectie: Vincent van Gogh, Camille Pissaro, Manet, Degas, Cezanne en Renoir.

5. National Museum of Modern and Centemporary Art in Seoul in Zuid-Korea

Dit museum bezit vooral hedendaagse Koreaanse kunst, maar de collectie omvat ook werken van kunstenaars uit de rest van de wereld zoals Andy Warhol, Joseph Beuys en Markus Lüpertz.

6. Pergamon Museum in Berlijn

Dit archeologiemuseum is een van de grootste in Duitsland. Pronkstuk is het imposante Pergamomaltaar uit 180 voor Christus gewijd aan de Griekse goden Athene en Zeus en dat werd gevonden in Turkije.

7. Rijksmuseum in Amsterdam

Het bekendste museum in Nederland heeft een grote collectie werken uit de Nederlandse Gouden Eeuw. Bekijk de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, Het Melkmeisje van Johannes Vermeer, De vrolijke drinker van Frans Hals en veel meer wereldberoemde werken online.

8. Van Gogh Museum in Amsterdam

Met meer dan 200 schilderijen, 500 tekeningen en meer dan 750 persoonlijke brieven, bezit dit museum de grootste verzameling werken van de Nederlandse schilder ter wereld. Bekijk zijn zelfportetten, Zonnebloemen en Aardappeleters van nabij.

9. J. Paul Getty Museum in Los Angeles

Een groot deel van de collectie van dit Amerikaanse museum gespecialiseerd in westerse kunst vanaf de Middeleeuwen tot en met nu, is online te bezichtigen.

10. Uffizi in Firenze

Het Uffizi bezit de kunstcollectie van de beroemde familie de Medici. Je ziet er schilderijen uit de Middeleeuwen, Renaissance en barok van onder andere Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli en Rafaël.

11. MASP in São Paulo in Brazilië

Dit grootste kunstmuseum in Brazilië bezit een flinke collectie kunstwerken uit de hele wereld vanaf de 14e eeuw tot en met nu. Je ziet er hedendaagse Braziliaanse kunst, Afrikaanse en Aziatische kunst en werken van Europese schilders zoals Chagall, Degas, Toulouse-Lautrec en Bellini.

12. National Museum of Anthropology in Mexico

Dit museum is gewijd aan de pre-Spaanse archeologie en geschiedenis in Mexico. Onder andere de Mayacultuur komt uitgebreid aan bod.

13. Museum voor Schone Kunsten in Brussel

Dit is het belangrijkste museum voor beeldende kunst in België. Het bezit een collectie van zo'n 20.000 werken van Oude Meesters zoals Jheronimus Bosch, Rubens en Dirk Bouts tot Moderne Kunst van onder andere Marc Chagall, Gustave Van de Woestyne, Salvador Dali en Ossip Zadkine.

14. Hermitage in Sint Petersburg

Het Hermitage is een van de grootste musea in de wereld. De collectie is gigantisch: meer dan drie miljoen werken uit de hele wereld en uit zo'n beetje alle periodes.Voorlopig is nog maar een fractie van de collectie online te bekijken, maar je krijgt toch al een eerste indruk.

Nog veel meer musea die je online kan bezoeken vind je op de website Google Arts & Culture.

