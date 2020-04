De verveling slaat toe? Dankzij deze Belgische cosmeticamerken en make-upartiesten spijker je je beautykennis bij. Van perfect nonchalante knotten tot streeploos contouren.

1. MAKE-UP

Cent Pur Cent

...

Cent Pur CentHet minerale make-upmerk geeft livetutorials op Facebook. Oprichter Caroline Rigo legt uit waarom. Vanwaar het idee? 'In een crisis wordt je succes als ondernemer bepaald door je snelheid. Ik denk sterk in actie- reactie: gebeurt er iets, dan zoek ik meteen een oplossing. We geven jaarlijks duizend workshops in apotheken. Toen die werden afgelast, zijn we online gegaan. Zonder tutorials lag Cent Pur Cent stil.' Zijn ze een succes? 'We zijn begonnen met 100 livekijkers, nu zijn het er al 300. De kracht zit hem in de eenvoud. Het is écht: we filmen met onze smartphone, we zitten niet in een gestileerde studio, de kijker voelt geen afstand. Verschillende persoonlijkheden met elk hun stijl geven de tutorials zodat iedereen zich aangesproken voelt. We krijgen veel reacties, mensen sturen ons vragen en ook apothekers die ons merk verkopen melden dat er meer vraag naar is.' Vangen de tutorials voor een stukje de economische impact van de lockdown op?'Ja. Hoewel we nog altijd fel inzetten op de offline verkoop, was nu ook het ideale moment om de webshop te lanceren. Die ging op 6 april online. De bestellingen worden zeker beïnvloed door de tutorials. Mensen hebben ook wat budget over dat ze anders op restaurant spenderen.' Elke avond om 20u30 live op Facebook, herbekijken kan ook op YouTube.Nomige masterclassBarbara Geusens, doctor in de dermatologische wetenschappen en oprichter van het gepersonaliseerde huidverzorgingsmerk Nomige, geeft elke donderdag in april een onlinemasterclass van 45 minuten over je huid, de invloed van DNA op huidveroudering, skincare en het Nomige-concept. Je kunt ook vragen stellen of een virtueel gesprek boeken. Inschrijven via nomige.com Corona Cosmétique met Sabine PeetersMake-upartiest en haarstylist Sabine Peeters wisselt in haar Corona Cosmétique-tutorials op Instagram make-uplooks af met kapsels. Spontaan en no-nonsense. In The Easy Bun, 3 ways toont ze hoe je een knot drie keer anders kunt stylen: nonchalant, in de vorm van een donut of ingevlochten. Kijken via haar instagramprofiel: @sabinepeeters Doe-het-zelfmanicure met ProNailsProNails lanceerde een website waar je (tijdelijk) nagellak en verzorgingsproducten kunt bestellen, maar ook manicure- en verzorgingstips vindt. In How to take care of my gel nails at home legt internationale ProNails-trainer Sandrine uit hoe je uitgroeiende gelnagels het best verzorgt en verdoezelt. Surfen naar pronailsathome.com