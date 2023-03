De power van poeder: 5 fijne beautyproducten in poedervorm

Beautyproducten in poedervorm zijn niet enkel compact, maar ook duurzamer dan hun vloeibare tegenhangers. Onze favoriete poeders op een rijtje.

Wie een beautyproduct koopt, kijkt steeds meer naar duurzaamheid. Dat meer en meer merken beginnen in te zetten op producten in poedervorm hoeft dan ook niet te verbazen. Het voordeel: er wordt alleen water toegevoegd op het moment van gebruik. Het maakt de transportimpact meteen veel kleiner. De afwezigheid van water betekent ook dat er geen conserveringsmiddelen nodig zijn en dat de ingrediënten vaak actiever zijn. Bovendien zijn de potjes lekvrij en zo de perfecte bondgenoten op reis in je handbagage.