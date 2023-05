Skinification : waarom je niet enkel je haar, maar ook je hoofdhuid moet verzorgen

Je haar en hoofdhuid op dezelfde manier verzorgen als de huid van je gezicht: het is de nieuwste beautyhype en heet skinification. Een marketingtruc om ons nog meer verzorgingsproducten te doen kopen of werkt het echt?

Terwijl je vroeger bij de term ‘haarverzorging’ vooral dacht aan producten om je haar te stylen, wordt vandaag eerder gefocust op de gezondheid van onze hoofdhuid, omdat die de conditie van het haar beïnvloedt. De nieuwe haarverzorging lijkt dan ook steeds meer op gezichtsverzorging. Deze trend heet skinification. Om de trend – deels – te verklaren, moeten we wijzen naar de pandemie: maandenlang verstoken van een kappersbezoek, hadden mensen tijd en zin om hun haar thuis te verzorgen. In het jaarrapport van Pinterest, dat de zoekopdrachten van vierhonderd miljoen gebruikers bestudeert, zien we een duidelijk toegenomen interesse in alles wat met hoofdhuidverzorging te maken heeft. Daar speelt de haarverzorgingsmarkt, die vandaag 21 procent van de cosmetica-aankopen vertegenwoordigt, handig op in. Tegen 2024 zou deze markt wereldwijd meer dan honderd miljard dollar waard moeten zijn, en dat willen ze bereiken met deze boodschap: beperk je niet langer tot een shampoo, die vaak te agressief is, en een conditioner die zich alleen op de lengtes richt. Haarverzorging draait nu om exfoliëren en masseren.

Je hoofdhuid goed verzorgen is zeker niet alleen een verkooptruc. Alles wat de bloedsomloop activeert is goed voor een gezonde haargroei. Françoise Guiot, dermatologe

Boosdoeners

“De hoofdhuid is een verlengstuk van de gezichtshuid”, zegt dr. Françoise Guiot, gespecialiseerd in esthetische dermatologie. “Deze zeer gevoelige zone staat bovendien bloot aan veel boosdoeners zoals uv-straling, vervuiling en stress, die een negatieve invloed op je haar kunnen hebben. Je hoofdhuid goed verzorgen is dus zinvol en zeker niet alleen een verkooptruc. Alles wat de bloedsomloop activeert is goed voor een gezonde haargroei. Een jeukende of schilferige hoofdhuid zachtjes scrubben bevordert ook de verwijdering van dode cellen. Dat is zeker een aanrader voor de vette hoofdhuid: wanneer je met een pre-shampoo masseert of scrubt, laat al de talg die latent aanwezig is in de talgklieren los. Hierdoor wordt niet alleen je shampoo effectiever, maar verwijder je ook de talg die de volgende dagen je haar vetter zou maken.”

‘Skinificatie’ betekent ook dat steringrediënten uit de cosmetica-industrie worden gebruikt in de haarverzorging. Zo heeft Kérastase onlangs een volledig nieuwe formule bedacht voor zijn instant haartransformatiebehandeling Fusio-Dose (klik hier voor de resultaten van onze test). Het is uitsluitend verkrijgbaar in haarsalons en bevat actieve ingrediënten zoals hyaluron- of melkzuur, niacinamide, ceramiden of peptiden in concentraten en boosters die je naar believen kunt combineren, net zoals je dat ’s ochtends in je badkamer doet met je serums. Deze nieuwe vorm van haarverzorging vind je niet alleen in kapsalons of supermarkten, maar ook in de luxeparfumerie. Merken waarvan de knowhow vroeger was gericht op gezichts- en lichaamsverzorging, wenden hun expertise in huidverzorging steeds vaker aan voor premium haarlijnen. Guerlain, dat vorig jaar voor het eerst een serum voor de hoofdhuid lanceerde, komt midden juni met een compleet assortiment voor hoofdhuid en haar. In hetzelfde topsegment vinden we ook Barbara Sturm en Augustinus Bader, dat niet minder dan zes producten en een ontgiftende kam heeft. En ook Hair by Sisley, gelanceerd in 2018, is een duizelingwekkend succes: binnen twee jaar haalde het al dezelfde omzet als grote zus Sisley. Vandaag kun je in de Sisley-schoonheidssalons ook een haarbehandeling krijgen (klik hier voor de resultaten van onze test).

Tweede leven

“Een aanpak in acht stappen zoals sommige merken adviseren is misschien wat verregaand, maar het is wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen de producten die we op onze hoofdhuid aanbrengen en producten die geschikt zijn voor het haar”, onderstreept Françoise Guiot. “De vette texturen die ideaal zijn voor de lengtes vermijd je best op je hoofdhuid, vooral als je last hebt van jeuk of roos. Roos kan immers worden veroorzaakt door een teveel aan talg en de aanwezigheid van gist die zich voedt met olie. Aan de andere kant, zelfs als je haar ‘dood’ is, kun je het herstellen, zodat het er veel beter uitziet, net zoals we een leren bank of houten meubilair voeden. Haar bestaat voor negentig procent uit keratine en voor tien procent uit water. Alle behandelingen – föhnen, stylen, bleken… –

doen de schubben openstaan, waardoor die haarschubben, die een beetje lijken op de hoornlaag van de huid, kwetsbaar worden. Als je haar beschadigd is, wordt het droog, ruw en broos. Daarom is het goed het te herstellen met een product dat werkt als een vochtinbrenger.”

Nuxe, dat werkt met plantaardige oliën, heeft zopas een minilijn ontwikkeld met drie producten die voor minstens 94 procent bestaan uit ingrediënten van natuurlijke oorsprong en volledig gericht zijn op de voeding van het haar. Er is tien jaar gewerkt aan een gefermenteerde cameliaolie die inwerkt op beschadigde haarschubben en geschikt is voor alle haartypes, van de dunste tot de dikste en meest krullende. Ook traditionele kappers zijn helemaal mee met deze natuurlijke aanpak en met de skinification-trend, bijvoorbeeld bij Aveda, waar de gloednieuwe veganistische lijn Scalp Solution volledig focust op het welzijn van de hoofdhuid. Als een van de eerste focust die lijn op de gevolgen van vroegtijdige veroudering van de hoofdhuid door externe factoren zoals vervuiling. Ze hebben ook een in-salon haarbehandeling ontwikkeld (klik hier voor de resultaten van onze test).

“Maar laten we niet vergeten dat wassen nog steeds het belangrijkste is”, besluit dokter Guiot. “Onze hoofdhuid is vuil. Net als de baard kan ze heel snel een nest van bacteriën worden als ze niet goed wordt onderhouden. Water is daarvoor niet genoeg. Ik adviseer altijd een dubbele reiniging: de eerste om te ontvetten en de tweede om te wassen. Als je stylingproducten gebruikt, die ik vergelijk met haarmake-up, gaat er niets boven een beetje natriumbicarbonaat toegevoegd aan de shampoo om alles wat aan het haar kleeft voorzichtig te verwijderen.”

Doe zelf aan skinification met deze producten: