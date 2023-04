Light op je huid: waarom de lightversies van verzorgingsproducten in opmars zijn

De textuur van je huidverzorgingsproduct is even belangrijk als de kwaliteit van zijn actieve bestanddelen. De lightversies worden steeds populairder, en daar heeft de opwarming van de aarde veel mee te maken.

De opwarming van de aarde heeft meer en meer gevolgen voor ons dagelijks leven. Ook onze huid dreigt eronder te lijden. Deskundigen hebben daar zelfs een cijfer op kunnen plakken: een temperatuurstijging van 1 °C verhoogt de talgproductie met 10%. Als we weten dat de grens van + 1,5 °C in 2030 zal worden overschreden, heeft dat waarschijnlijk gevolgen voor onze huidverzorgingsroutine, zeker tijdens de warmste maanden van het jaar. “Als we meer zweten, gaan de talgklieren ook meer werken”, bevestigt Hélène Binet, dermatoloog in het Skin Renaissance-centrum in Brussel. “Zelfs als je een zogenaamde ‘normale’ huid hebt, kan het nodig zijn om je verzorgingsproducten af te stemmen op het seizoen. Want niets is onaangenamer dan vet op vet smeren.”

Minder vet, a.u.b.

De vraag van consumenten naar matte, minder vette texturen neemt wereldwijd toe. “We zagen het voor het eerst in Azië, waar de warme en vochtige periodes steeds langer duren”, zegt Marie-Hélène Lair, directeur wetenschappelijke communicatie van Clarins. “Maar ook in Europa krijgen we te maken met verzengende zomers. Deze producten zijn niet langer alleen voor mensen die zeggen dat ze een vette huid hebben. Die benaming is trouwens veel te simplistisch. Spreken van een normale, vette of droge huid is op zijn best een algemene aanduiding. Externe factoren zoals temperatuur, maar ook vochtigheid, vervuiling en voeding kunnen de huid op elk moment veranderen. Het is dus van vitaal belang om telkens opnieuw te bekijken wat je huid nodig heeft. En dat kan sterk variëren naargelang het seizoen.”

Verlichten zonder uitdrogen

Een blik op de verpakking volstaat: in plaats van een gericht huidtype of zelfs leeftijd aan te geven, benadrukken merken nu liever de textuur van hun product en de steringrediënten waaruit het bestaat. Terwijl je al vaak kunt kiezen tussen de basiscrème en de rijke versie, worden de meeste gamma’s nu ook aangevuld met zogenaamde ‘lichte’ formules, ook wel fluids of sorbets genoemd. Van toegankelijke merken zoals Weleda tot Guerlain, dat een lightversie heeft gelanceerd van zijn premium crème Orchidée Impériale. Ook Clarins bracht onlangs een lightversie van zijn Double Serum op de markt.

Het is trouwens niet zo eenvoudig als het lijkt om alle voordelen van de actieve ingrediënten uit de oorspronkelijke formule te behouden. “Een crème of serum te veel verlichten, kan resulteren in minder gebruikscomfort”, zegt Marie-Hélène Lair. “Je moet het juiste evenwicht bewaren tussen de waterige en de vette fase om de huidbarrière te respecteren. Bij wie meer talg produceert, kan een te uitdrogend product een rebound-effect hebben door de huid aan te moedigen nog meer talg aan te maken om de huidbarrière in stand te houden. Resultaat? Puistjes en verstopte poriën.”

Luister naar je huid

Als je huid plots minder goed lijkt te reageren op een product waar je vroeger perfect tevreden over was, dan is het misschien gewoon de textuur die niet meer bij je past. “Allereerst moet je de dosis respecteren: we hebben altijd de neiging om te veel product aan te brengen.” Het glimmen van het voorhoofd, de neus en de kin – pijnlijk zichtbaar tijdens zoombesprekingen – en make-up die plotseling niet meer houdt, het zijn allemaal aanwijzingen dat je beter kiest voor een lightversie van je huidverzorging. “Hydratatie blijft belangrijk, ook in de zomer”, benadrukt dermatoloog Hélène Binet. “Hyaluronzuur, dat zich in de waterige fase van producten bevindt, verdient de voorkeur.”

Is de lightversie even doeltreffend? “In het geval van de lightformules zal het de kunst zijn om de juiste lipiden te kiezen die dienen om comfort te bieden, maar die er ook zijn om hydrofobe actieve bestanddelen als kurkuma-extract op te nemen”, legt Marie-Hélène Lair uit. “Ongeacht de gekozen textuur moet de belofte van het product worden waargemaakt.” De komst van de zonnige dagen is onlosmakelijk verbonden met de noodzaak om dagelijks zonnebescherming te gebruiken. Dat extra ‘laagje’ bevat ook zijn aandeel aan vetstoffen om de zonnefilters in de crème te vervoeren. Reden te meer om te kiezen voor een lichtere basisverzorging.