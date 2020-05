Heb je na acht weken lockdown nood aan een pedicure, maar wil je nog niet naar de schoonheidsspecialiste? Beautyjournaliste Franciska Bosmans vertelt in deze video hoe je zelf je voetzolen gladder maakt.

De gebruikte producten: Walking on Clouds-set van Rainpharma (35 euro), Velvet Smooth Elektrische Voetvijl van Scholl (34,99 euro), Magic Hour Voetmasker van Starskin bij planet Parfum(12,90 euro), SA Herstellende Voetcrème van Ceravé in de apotheek (8,95 euro), Lipidro-Crème van Gehwol in de apotheek (11 euro), Expressie van Essie bij Zalando (10, 95 euro)