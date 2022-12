‘Vrouwenhater’ Andrew Tate en broer Tristan gearresteerd voor mensenhandel en verkrachting

Internetberoemdheid Andrew Tate, voornamelijk bekend van zijn controversiële uitspraken over vrouwenrechten, is donderdagavond samen met zijn broer Tristan in Roemenië opgepakt op verdenking van verkrachting en mensenhandel. De Britten zouden vrouwen hebben verleid om hen vervolgens te dwingen tot seksuele handelingen. De Roemeense autoriteiten spreken in een persbericht van al zes geïdentificeerde slachtoffers

De broers Tate zouden sinds begin 2021 een georganiseerde criminele bende vormen met twee Roemenen. Volgens de Roemeense onderzoekers ronselden Andrew en Tristan Tate hun slachtoffers met de “loverboy”-methode. Ze verleidden de slachtoffers en beloofden hen om een “huwelijks/woon-relatie” aan te zullen gaan. Vervolgens werden de slachtoffers vervoerd naar het district Ilfov, rond Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar werden ze fysiek mishandeld en gedwongen tot pornografische handelingen, waarvan de beelden tegen betaling verspreid zouden worden via het internet.

Verdacht van verkrachting

De 36-jarige Andrew Tate wordt ook verdacht van verkrachting. Volgens dat slachtoffer heeft Tate haar in maart 2022 twee keer met psychologisch en fysiek geweld gedwongen tot seksueel contact.

De Roemeense autoriteiten hebben een video van de aanhouding verspreid. De vier verdachten werden inmiddels verhoord en worden 24 uur lang in hechtenis gehouden.



Tate begon zijn carièrre als kickboxer en kwam zes jaar geleden op tv in de reality-reeks Big Brother, waar hij werd buitengezet na agressie tegen een andere deelnemer. Daarna werd berucht op het internet met aandachtgrijpende uitspraken die meestal vrouwonvriendelijk van aard zijn. Zo schreef hij op Twitter dat ‘vrouwen verantwoordelijkheid moeten dragen voor seksueel misbruik’. In augustus besloten meerdere sociale media om zijn account van hun platform te verbannen, maar sinds de overname van Twitter door Elon Musk, kreeg hij daar zijn pagina al weer terug.