Universiteit Antwerpen biedt gratis menstruatieproducten aan

Na een pilootproject heeft UAntwerpen beslist om gratis menstruatieproducten aan te bieden in alle dames- en genderneutrale toiletten. Niet iedereen die menstrueert heeft immers altijd een tampon, maandverband of menstruatiecup op zak – uit vergetelheid, uit geldgebrek of omdat de menstruatie plots vroeger begint.

Met het aanbieden van gratis menstruatieproducten hoopt Universiteit Antwerpen het taboe rond menstruatieschaamte en –armoede te doorbreken. Ze zijn de eerste Vlaamse universiteit die gratis maandverband en tampons aanbiedt.

Eén Vlaamse vrouw op acht kan zich namelijk geen of amper menstruatieproducten veroorloven, blijkt uit onderzoek van armoedebestrijdingsorganisatie Caritas. Bij Vlaamse meisjes die in armoede leven, loopt dat cijfer op tot 45 procent. Het zorgt ook voor maatschappelijke problemen. Zo bleef 5 procent van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar al eens weg van school omdat ze niet voldoende geld hadden voor menstruatieproducten. Bij meisjes en vrouwen die in armoede leven, loopt dit op tot 15 procent. Het is een vaak onzichtbaar probleem.

Sensibiliseren

De universiteit onderzoekt ook of het wenselijk is om een gratis menstruatiecup aan te bieden aan studenten die het financieel moeilijk hebben. Dit is een duurzamere keuze, en dus het onderzoeken waard. Wie zelf graag een steentje bijdraagt, kan zoals voorheen materiaal doneren in de inzamelpunten voor menstruatieproducten. Deze producten worden deels gebruikt als reservemateriaal, en deels gedoneerd aan organisaties die er nood aan hebben. Financieel steunen kan ook: een vrijblijvende gift kan gestort worden via het Universiteitsfonds Antwerpen.

Het thema blijft nog een tijd onder de aandacht op de universiteit. Om studenten en personeel verder te sensibiliseren rond thema’s als menstruatieproblemen, – schaamte en -armoede staat er nog een infodag op de agenda in april.