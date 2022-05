7 Belgische socialmedia-accounts om bij te leren over menstruatie en vaginale problemen

Vrouwelijke hormonen, de menstruatiecyclus, anticonceptie, menstruatiearmoede, hygiënische producten voor tijdens je regels en vaginale bacteriën: volledig taboe zijn deze onderwerpen niet meer, maar open en bloot communiceren we er ook niet over. Klaar om een revolutie te ontketenen op Menstrual Health Day? Volg deze accounts en informeer jezelf.

Bloedzusters

Bloedserieus over menstrueren en vol van vulva’s. De Belgische Kelly Coudijzer startte de Instagram-pagina Bloedzusters, waarop ze menstruatie en vulva’s in de picture plaatst. Menstruatiearmoede, vaginale schimmels, hygiënische producten, vagina’s in de kunstwereld: niks is taboe op dit account.

@bloedzusters.be

Guud Woman

Morgane Leten richtte samen met haar man Jan Deruyck een online kennisplatform en community op om vrouwen te ondersteunen in het verbeteren van hun menstruele gezondheid. Samen met een team van experts bereiken ze via hun sociale mediakanalen dan 10.000 vrouwen met hun informatieve content en via de chatfunctie op hun website kunnen vrouwen 24/7 terecht met vragen. In 2021 lanceerde de start-up ook een eigen lijn natuurlijke supplementen die de menstruele gezondheid ondersteunen. Volg hen op Instagram voor tips over hoe je je elke dag van de maand goed in je vel kunt voelen.

@guudwoman

Isala

Pijn, jeuk, geurtjes en infecties van de vagina zijn nog altijd een onderbelicht probleem vindt professor microbiologie Sarah Lebeer (Universiteit Antwerpen). Daarom richtte ze de onderzoeksgroep Isala op, vernoemd naar Isala Van Diest, de eerste vrouwelijke arts in België. Met haar team doet ze onderzoek naar het vaginale microbioom. Ze onderzoeken dus hoe het gesteld is met de Vlaamse vagina’s. Ze mochten al prijzen in de wacht slepen voor de manier waarop ze wetenschapscommunicatie aanpakken. Volg hen dus op Instagram om heldere informatie te krijgen over alles wat met de gezondheid van onze vulva’s te maken heeft.

@isalauantwerp

Rouge Period

De Brusselse Roxanne worstelde zelf jarenlang met haar hormonen en zag hoe andere vrouwen ook dezelfde problemen ervaarden. Omdat hormonen een grote impact hebben op onze levens en lichamen, informeert Roxanne via haar platform over hoe je je menstruele cyclus, gemoed, huid en energie kunt beïnvloeden met behulp van positieve veranderingen in je levensstijl.⠀⠀⠀⠀⠀⠀

@rouge.period

Vrouw & vruchtbaarheid

Rebecca Verhofstede studeerde af als vroedvrouw en behaalde de Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering aan de Universiteit Gent. Sinds de geboorte van haar eerste dochter heeft ze zich verdiept in het onderwerp vruchtbaarheid. Je bent bij haar aan het juiste adres als je je vruchtbaarheid beter wil leren kennen en begrijpen, op een natuurlijke wijze zwanger wil worden en meer wil weten over een gezonde menstruatiecyclus.

@vrouwenvruchtbaarheid.be

Rebelle

De inclusieve vrouwenbeweging Rebelle doorbreekt taboes en stelt menstruatiearmoede aan de kaak. Ze hebben ook een eigen podcast over vrouwen, hormonen en seks: ‘Rebelle tussen de lakens’.

@rebellevzw

My Dear Body

Latifa El Kaddouri organiseert workshops voor jongeren over seksualiteit en het bespreekbaar maken van cultuursensitieve taboe’s. Denk aan thema’s zoals seks voor het huwelijk, anticonceptie, voortplanting, intimiteit en genitale verminking.

@mydear_body