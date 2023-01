Tip voor een beter zelfbeeld: gun jezelf tijd

Psychologen Gudrun Hespel, Femke Buwalda en Jana Reck, over het proces naar een gezond zelfbeeld: ‘Werken aan je zelfbeeld is een proces (soms van lange adem).’

Het uitvoeren van deze verzameling van tips is geen instant recept tot succes. Zo eenvoudig is het helaas niet. Dat geven de experts die we geïnterviewd hebben ook aan. ‘Verwacht geen wereldwonder, maar laat je ook niet tegenhouden door angst of drempelvrees’, klinkt het bij Hespel.

Beginnen met werken aan je zelfbeeld kan al heel laagdrempelig, bijvoorbeeld door dit artikel te lezen. ‘Jezelf informeren plant een zaadje,’ vertelt Reck. ‘Er zal tijd nodig zijn om alles te laten bezinken en te laten doordringen, stapje voor stapje. Anders leren kijken naar jezelf vraagt tijd. Gun jezelf die tijd dan ook.’

Tijd voor herhaling

Volgens Hespel is het belangrijk om al die adviezen, tips en inzichten uiteindelijk ook in de praktijk om te zetten. ‘Misschien ben jij wel een zelfhulpjunkie, die al heel wat boeken heeft gelezen, podcasts heeft gebinged of online cursussen heeft gevolgd. Toch heb je niet het gevoel dat je in de juiste richting beweegt. Nu is het tijd om te schakelen: wees bereid om tijd en energie te stoppen in jezelf. Luisteren naar wat anderen te vertellen hebben kan een mooi begin zijn, maar je zult ook zelf actie moeten ondernemen. Dat kan op heel veel verschillende manieren, van praattherapie tot oefeningen die je vaak herhaalt.’

‘Een oefening die ik kan aanraden is om na te denken over hoe je jezelf aanspreekt. Kan dit niet wat milder? Probeer gewoontes om te buigen. In plaats van jezelf streng toe te spreken, geef je jezelf complimenten. Som aan het eind van de dag op wat er goed ging en waar je blij van werd. Dit klinkt misschien te simpel om een impact te hebben, maar als je dit vaak genoeg herhaalt kan het veranderen hoe je over jezelf denkt. Uiteraard is het een werk van lange adem, maar het is het wel waard te proberen.’

‘Als je relatie met jezelf sterker wordt en tegen een stootje kan, zal je ook meer veerkracht hebben om met negatieve invloeden van buitenaf om te gaan,’ weet Hespel. ‘Tegengas geven is belangrijk: zorg ervoor dat jouw eigen stem luider klinkt dan die van negatieve externe stemmen. Ook ik heb hier lang over gedaan,’ vertelt de psycholoog. ‘Die omslag maak je niet van vandaag op morgen.’

Je kunt niet alles controleren

Buwalda omschrijft het zo: ‘Je moet niets veranderen aan je uiterlijk om waardevol te zijn. Laat al die modeverschijnselen links liggen. Het enige wat moet ophouden is de strijd met jezelf. Controle proberen krijgen over zaken waar je geen controle over hebt is verloren energie. Loslaten en accepteren creëert ruimte. Ik illustreer het met een voorbeeld uit m’n eigen leven: de koekjes in de kast die me niet meer roepen omdat ik ze niet meer problematiseer. Je gaat er niet dood van en je mag er gerust van eten. Op die manier hebben ze minder macht over je, omdat ze geen verboden terrein zijn. Pas dan is er de ruimte om na te denken of je die koekjes echt lekker vindt en of je er zin in hebt. De kans dat je er iedere dag kilo’s van gaat eten is heus niet zo groot als jij vreest. Omdat je jezelf niet straft wanneer je een koekje neemt, zorg je voor rust in je hoofd. Die rust heb je nodig om milder te zijn tegenover jezelf en na te denken over wie je bent, wat je wil en waar je van geniet.’

