Stichting Pelicano en familiebedrijf Bristol bestrijden samen kinderarmoede

Bijna 1 op 5 van alle kinderen in België heeft een armoederisico. Om deze gezinnen een financieel én mentaal duwtje in de rug te geven naar aanloop van het nieuwe schooljaar, lanceren Bristol en Stichting Pelicano samen de ‘In my shoes’-campagne.

Het aanschaffen van nieuwe schoolspullen, waar de winkels mee vol liggen momenteel, is niet voor elk gezin even evident. Uit recent onderzoek van de Belgische modeketen Bristol blijkt dat 3 op de 10 kinderen (29%) in te kleine schoenen naar school gaan. Bovendien geven bijna 6 op de 10 ouders (59%) aan in september extra op de uitgaven te moeten letten om schoolbenodigdheden te kunnen kopen.

65% van de ouders zegt te schrikken van hoeveel geld ze bij de aankoop van schoenen kwijt zijn. Veertig procent van de bevraagden geeft aan deze aanschaf weleens uit te stellen door een gebrek aan financiële middelen. Het gevolg? Kinderen die in kapotte of versleten schoenen naar school moeten. Bijna 1 op de 5 ouders bevestigen in het onderzoek dat hun kind om die reden gepest of uitgelachen werd op school.

Familiebedrijf Bristol en Stichting Pelicano slaan daarom de handen in elkaar om gezinnen die het financieel moeilijk hebben dit schooljaar te steunen met hun ‘In my shoes’-campagne. De campagne gaat van start op 26 augustus en Bristol zal voor elk paar leren kinderschoenen dat ze verkopen tijdens de campagneperiode 5 euro aan Stichting Pelicano schenken.

Daarnaast werden er ook getuigenissen verzameld van mensen die met armoede te kampen hebben. Dit project geeft een stem aan een probleem dat nog al te vaak achter gesloten deuren blijft. De getuigen vertellen in audiofragmenten openhartig over de moeilijke situaties waarin ze verzeild geraakten, van gepest worden op school langs opgroeien in een buurt vol criminaliteit tot gescheiden worden van hun ouders en in een tehuis geplaatst worden. Wat zeker is: een kind kiest er niet voor in armoede op te groeien. Beluister de verhalen hier.