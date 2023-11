Sterrenchef Lode De Roover omarmt zijn veertigste levensjaar: ‘Ik geloof dat ouder worden alleen maar mooie dingen met zich meebrengt’

Hij staat dit jaar exact twee decennia in de keuken, opende zijn sterrenzaak Fleur de Lin tien jaar geleden en blies zelf veertig kaarsjes uit: het was een jaar vol mijlpalen voor chef Lode De Roover.

“De tip om je jong te blijven voelen? Je omringen met jonge mensen. Mijn team bestaat uit allemaal twintigers, waardoor ik zelf ondanks het ouder worden op een manier ook twintig blijf. (lacht) Nee, ik had eigenlijk geen enkel probleem met veertig worden, omdat ik geloof dat elke leeftijd zijn charmes heeft. Sterker nog: ik geloof dat ouder worden alleen maar mooie dingen met zich meebrengt. Ik voel dat ik in vergelijking met vroeger veel meer kan relativeren. Wanneer er iets misloopt in de keuken, zal ik me niet meer zo snel laten opjagen. Mensen zijn nu eenmaal geen robots.

Door me met jonge mensen te omringen, blijf ik in zekere zin een twintiger. Lode De Roover

Ik blijf wel perfectionistisch, dat is noodzakelijk als je een restaurant hebt op ons niveau. Toen we twee jaar geleden een Michelinster kregen, voelde het alsof de puzzel in elkaar viel. Misschien was dat voor mij wel meer een scharnierpunt dan veertig worden: hoewel we nu zeker niet op onze lauweren rusten, was het een moment dat ik voor het eerst in mijn carrière rust ervoer. Nu ik ook verder weg van het restaurant woon, kan ik de zaak op vrije dagen gemakkelijker loslaten. We zijn gesloten in het weekend omdat ik het belangrijk vind om er ook genoeg te kunnen zijn voor mijn twee kinderen. Ik wil voor hen een toevluchtsoord kunnen zijn. Ook mijn team kan hierdoor hun job met een gezinsleven combineren, iets wat in onze sector niet vanzelfsprekend is.

Meer dan van een tweede ster droom ik ervan om de komende jaren het wereldwijde kampioenschap Bocuse D’Or nog meer op de kaart te zetten. Ik ben aanvoerder van het Belgische team, zeg maar het gastronomische equivalent van de Rode Duivels. Vorige week hadden we de Belgische finale om te zien welke chef ons land in 2025 gaat vertegenwoordigen. Ik hoop dat mensen ooit even hard voor ons supporteren als bij een WK voetbal. Voor mij leverde het alvast onvergetelijke momenten op.”