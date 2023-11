Modeontwerper Nicolas Di Felice wordt vreugdevol 40: ‘Heimwee naar toen ik twintig was, heb ik helemaal niet’

Belgisch modeontwerper Nicolas Di Felice zette zijn eerste in stappen in de modewereld aan La Cambre en verricht sinds 2023 wonderen bij Courrèges. Dit jaar blies hij veertig kaarsjes uit en dat lijkt hem allerminst te deren. “Veertig zijn in het Europa van 2023 en in de modewereld is een voorrecht.”

“Voor mij is er niks veranderd. Ik ben gewoon veertig geworden en dat heb ik rustig aanvaard. Ik ben er niet mee bezig geweest, behalve dat ik een feestje wilde bouwen. Dat komt wellicht door het feit dat ik me goed in mijn vel voel: ik ben enorm blij met waar ik sta, ik ben gegroeid en ik leer elke dag iets bij. Heimwee naar toen ik twintig was, heb ik helemaal niet, en ik ben ook nooit bang geweest om ouder te worden, integendeel. Ik heb altijd graag het gevoel gehad van vooruit te gaan en wijzer te worden. Alles kan ook nog – ik voel me dus gelukkiger dan ooit.

Het is boeiend om revivals te zien van momenten die ik zelf heb meegemaakt. Nicolas Di Felice

Ik ben sowieso een optimist en een doorzetter, en iemand die graag vooruitblikt. Dat hoort bij mijn beroep, tijd om achterom te kijken is zeldzaam. Tegelijk zie ik met het ouder worden revivals van momenten die ik zelf heb meegemaakt, zoals de jaren ‘90 en ‘00. Dat vind ik heel boeiend: dat je iets volledig kan meemaken en daarvan niet zozeer de ziel ziet terugkomen, maar wel de uiterlijke kenmerken. Het omhulsel zonder het hart, dat wringt.

Veertig jaar zijn in het Europa van 2023 en bovendien in de modewereld, dat is een voorrecht besef ik. Maar mijn volgende stap is gewoon 41 worden, zou ik zeggen. Ik ontwerp redelijk intensief, en zowel voor Courrèges als mezelf zou het geweldig zijn als ik dat op een zo gezond mogelijke manier kan blijven doen. Onrealistische ambities koesteren, lijkt me niet verstandig, maar een beetje meer tijd voor mezelf zou wel fijn zijn.”