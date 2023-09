Charlotte De Geyter van Bernadette: ‘Toen Dakota Johnson een stuk van ons droeg, besefte ik: je dromen zijn dichterbij dan je denkt’

Charlotte De Geyter (31) lanceerde in 2018 met haar moeder het Antwerpse merk Bernadette. Intussen wordt het gedragen door sterren als Sienna Miller, Sandra Bullock en koningin Mathilde. Dat succes én haar zelfvertrouwen schrijft Charlotte deels toe aan haar lief, kunstenaar Ben Sledsens.

“Soms ben je tegelijk heel gelukkig én heel ongelukkig. Zo hadden mijn moeder en ik net onze eerste collectie verkocht aan de grote onlinewinkel Net-A-Porter toen Miu Miu mij een job aanbood, iets waarvan ik altijd had gedroomd. Want ondanks het feit dat ik was opgegroeid in Brasschaat, waar de traditionele verwachting ‘ASO-universiteit-job’ leeft, wilde ik mode studeren en voor een buitenlands merk gaan werken.

Daardoor voelde het soms alsof ik er niet helemaal bij hoorde, maar gelukkig steunde mijn moeder mij en mijn broer in onszelf ontdekken. ‘Als gij die roze broek wilt dragen, dan doet gij dat gewoon’, zei ze dan. Ze is zo open-minded en gedreven dat ik met niemand anders ons merk had willen beginnen.

Bernadette liep direct beter dan we hadden verwacht, maar Miu Miu bracht me dus even uit balans. Hier was een kans op het leven dat ik altijd had gewild… Toch koos ik uiteindelijk voor ons eigen merk, met alle kwetsbaarheid en werkdruk van dien.

Het klinkt misschien groots, maar ik denk niet dat ik het had gedurfd zonder Ben. We waren aan de praat geraakt op zijn afstudeertentoonstelling en ontdekten al snel onze gedeelde liefde voor natuur, zin voor escapisme en optimisme. Wat mij ook meteen hard in hem aantrok, was het feit dat hij grootse dromen had en die hardop uitsprak. Op school grapte hij vaak dat hij telefoon kreeg van galerist Tim Van Laere en vlak na zijn afstuderen belde die hem ook écht. Ik vond dat zo inspirerend, en al snel leerde Ben mij om ook mijn wensen te vocaliseren.

Met getwijfel of angst kom je nergens. En maak je eens een minder goed stuk, dan leer je daar weer uit.

Hij verhuisde mee naar Londen voor mijn eerste stage, maar zag me daar elke dag ongelukkiger thuiskomen. In dienst van een bedrijf kon ik niet én de creatieve én de zakelijke kant van mijn brein benutten, zoals ik dat vandaag wel kan, en ik miste het om elke dag te tekenen. Het was Ben die me zei: ‘Waarom probeer je geen eigen merk? Een nee heb je, een ja kun je krijgen.’

Hij vroeg ook wie ik zou willen kleden en ik noemde lachend Hollywoodsterren als Dakota Johnson en Sienna Miller. Alsof dat ooit zou gebeuren! Maar twee jaar later bleek Dakota inderdaad een stuk van ons te dragen. De wereld is toch klein, besefte ik, en je dromen zijn dichterbij dan je denkt.

Vorige zomer gebeurde het weer. Ik geloofde nooit dat Lindsey Wixson, een model naar wie ik al jaren opkijk, het gezicht van onze nieuwe collectie zou willen worden. Maar ik dacht aan Bens raad en vroeg het haar gewoon. Twee weken later stonden we samen op een set in Amsterdam en sindsdien support ze ons. Absurd! Maar in de razendsnel veranderende modewereld is het cruciaal om ideeën niet te veel te blokkeren; met getwijfel of angst kom je nergens. En maak je eens een minder goed stuk, dan leer je daar weer uit.

Het was voor mij als introvert allesbehalve simpel om me zo publiekelijk te tonen als ik nu met Bernadette doe, maar ik heb nog geen seconde spijt gehad. Mijn zelfvertrouwen is alleen maar gegroeid. Maar ja, ik heb dan ook al acht jaar een relatie waarin we elkaar dag en nacht motiveren om die ‘nee’ te negeren en voor die ‘ja’ te gaan.

Ben praat nu constant over het huis op het platteland dat hij ooit wil, en hoe hij dat zou inrichten. Dat vind ik zó motiverend en ontspannend – na een zware werkdag is er niets fijner dan je lief die je eraan herinnert wat er in de toekomst allemaal nog kan.”