Bloemenwinkel Wilder kiest voor hyperlokaal: ‘Mensen halen natuur in huis, zonder te beseffen hoe nefast de bloemenindustrie is voor diezelfde natuur’

Wilder is de bloemenwinkel van Marijke Boesmans en Mayken Craenen in Antwerpen. Al dekt het woord ‘bloemenwinkel’ de ­lading niet. Naast het aanbod van lokale en natuurlijk geteelde bloemen die speels en intuïtief worden ­geschikt, gaat Wilder ook samenwerkingen aan met kunstenaars en ambachts­lui die vazen, kaarsen en andere mooie spullen voor hen ­maken. ­Regelmatig zijn er events en workshops.

“Begin dit jaar namen we de radicale beslissing om enkel te werken met bloemen van onze Belgische boerinnen. Een keuze waarop we al lang zaten te broeden. We kozen al sinds het begin zoveel mogelijk voor biologische bloemen van dichtbij, maar ook een bloem uit pakweg Nederland kan een stevige voetafdruk hebben: zo worden ze vaak geteeld in verwarmde serres en komen er allerlei pesticiden aan te pas om ziektes te bestrijden”, vertelt Mayken Craenen. “Honderd procent lokaal en seizoensgebonden werken heeft zo zijn impact: in de winter bieden we alleen droogbloemen aan, omdat er dan in onze contreien geen bloemen groeien. De droogbloemen zijn ook een perfecte manier om onze overschotten te gebruiken: tijdens het bloeiseizoen drogen we de stelen die overblijven, zodat ze in de winter kunnen schitteren. Om nog wat extra kleur te brengen, voegen we soms een zelfgemaakte papieren bloem toe.”

Bloemafdruk

“Veel mensen zijn bewust bezig met lokale en biologische voeding, maar diezelfde mensen kopen dan wel achteloos een boeketje waarvan veel bloemen helemaal uit Afrika worden ingevlogen”, vertelt Marijke Boesmans. “Daar werken mensen vaak in slechte omstandigheden, met sproeistoffen die niet goed zijn voor ons en de planeet. Ik schrok zelf erg van een studie die uitwees dat er een duizelingwekkende hoeveelheid pesticiden op de handen van bloemisten werd teruggevonden. Door een boeketje bloemen op tafel te zetten willen mensen wat natuur in huis halen, maar de industrie erachter is net nefast voor de natuur. Mensen bedoelen het niet slecht: er is gewoon nog niet veel bewustwording over deze sector. Zo wordt er slordig omgesprongen met de term ‘veldboeket’: al te vaak zijn deze bonte boeketten een mix van exotische bloemen uit de kas die niets met een veld te maken hebben. Een bloemist heeft niet de verplichting om te vermelden waar de bloemen vandaan komen, zoals dat bij eten soms wel het geval is, dus als consument is het moeilijk om een geïnformeerde keuze te maken’’, aldus Mayken.

Verschil mag er zijn

“De bloemen die onze boerinnen telen zijn prachtig: de stelen groeien niet perfect recht, maar maken natuurlijke kronkels die ons inspireren bij het bloemschikken”, vertelt Marijke. “We gebruiken geen groen om het boeket op te vullen: we kiezen ervoor om de pure lijn van de bloemen te laten zien. Daarom zijn onze boeketten minder volumineus dan klassieke boeketten. Daar moeten mensen vaak even aan wennen, maar veel klanten zien daar net de schoonheid van in. Vaak heeft een natuurlijk geteelde bloem ook meerdere vertakkingen of knoppen, zodat zich nog een heel spektakel ontplooit in je vaas.

Onze boerinnen maken een teeltplan op zodat er heel het lente- en zomerseizoen een reeks verschillende bloemen groeit, al kan het weer of een insectenplaag roet in het eten strooien. Zo weten we nooit zeker wat we binnen zullen krijgen. Als een koppel een paar maanden op voorhand een bruidsboeket bestelt, kunnen we niet garanderen dat de specifieke bloem of kleur net op dat moment op het veld zal staan, al doen we natuurlijk ons best om aan de wensen tegemoet te komen. Bij de start haakten mensen hierdoor soms af, maar intussen hebben klanten vertrouwen dat we altijd iets moois maken. Ook bij begrafenissen spelen bloemen een belangrijke rol: we werken samen met twee alternatieve begrafenisondernemers die diensten organiseren op bijzondere plekken, op een heel eigen manier. Achteraf krijgen we vaak hartverwarmende reacties van de nabestaanden over de troost die onze stukken hun hebben gebracht. Sommigen blijven daarna in de winkel boeketjes kopen omdat die hen doen denken aan dat moment.”



Afvalkransen

“Er zijn weinig bloemisten die op deze manier werken: wij hebben vanaf de start een keuze gemaakt voor duurzaamheid en onze klanten komen juist daarom bij ons”, aldus Mayken. “Veel bloemenwinkels hebben een zaak die al jarenlang op dezelfde manier draait, dan is het veel ingewikkelder om je werkwijze om te gooien en je publiek mee te krijgen. Toch hopen we dat ook in onze sector duurzaamheid meer gaat doorwegen. Je kunt zulke mooie dingen maken, ook zonder de bloemen uit een kas of van ver weg. Deze kerst maken we bijvoorbeeld kransen van gesnoeide takken: prachtig materiaal dat normaal bij het groenafval belandt. Als je daar je kunde als bloemist op loslaat, krijg je een prachtige krans. De enige bloemenwinkel in Vlaanderen die we kennen die op een vergelijkbare manier werkt, is Blommm in Gent. Zij hebben bovendien een biolabel, waar wij in de toekomst ook werk van willen maken – greenwashing is het laatste wat we willen. We noemen onze bloemen wel ‘natuurlijk geteeld’, omdat ze zonder bestrijdingsmiddelen en verwarming buiten worden geteeld. Al zet onze boerin wel natuurlijke bestrijding in: zo werden de ranonkels in de lente geplaagd door bladluizen. Ze bracht een kolonie lieveheersbeestjes naar het veld om ze op te eten, maar tegen dat die klaar waren, was het ranonkelseizoen al voorbij. (lacht) Dan is het een jaartje wachten op een nieuwe oogst.”