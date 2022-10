Tussen Parijs en Tokio: een gerenoveerd herenhuis in uitgepuurde stijl

Een pand met een ziel dat met respect voor het verleden gerenoveerd wordt en dat de persoonlijkheid en de levensstijl van zijn bewoners uitstraalt. Dat was de opdracht die Sylvie Arts en haar man aan de interieurarchitecten van Oystr Studio gaven . Het resultaat houdt het midden tussen Parijse grandeur en Japanse zen.

Sylvie Arts bracht haar jeugd door in het groene Zoersel, maar de familie heeft sinds generaties haar roots in Antwerpen. Een van haar voorouders liet in 1882 het Modepaleis bouwen, dat toen drie winkels herbergde. Sinds ze in 2020 mede-eigenaar van het Antwerpse juwelenmerk Elliot & Ostrich geworden is, combineert ze wonen en werken in de stad. Daarvoor werkte ze enkele jaren als marketingmanager, onder meer bij Delvaux. Ze heeft er duidelijk een liefde voor mooie materialen en vakmanschap aan overgehouden.

Het eerste wat opvalt wanneer je binnenkomt in haar woning op een steenworp van het vernieuwde Museum voor Schone Kunsten, is de hal met een vloer in verschillende soorten marmer, alsof ze lukraak als een soort mozaïek zijn samengesteld. Het zijn marmersoorten die overal in het huis terugkomen. Van de massieve wastafel in het gastentoilet tot de verschillende schouwen die grotendeels bewaard bleven. Ook de originele houten trap bleef bewaard, maar werd gezandstraald. De treden werden bekleed met zacht tapijt in grijsgroen dat één en al gezelligheid uitstraalt.

De vloer in de hal is een mozaïek van verschillende soorten marmer die overal in het huis terugkeren. © Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

Meteen verkocht

De deur in de hal leidt naar de grote leefruimte. Het baadt er in het licht. Oorspronkelijk bestond de benedenverdieping uit een aaneenschakeling van drie ruimten die verbonden waren door grote dubbele deuren. Die verschillende salons zijn nu omgevormd tot één grote ruimte met vooraan de zithoek en achteraan de open keuken met zicht op de tuin, de favoriete plek van het gezin.

“We waren niet echt op zoek naar een huis”, zegt Sylvie. “We hadden een aantal jaar geleden een appartement gekocht in de buurt van de Kloosterstraat. Maar toen een vriend ons een herenhuis met een stadstuin tipte, zijn we toch gaan kijken. Binnen de dertig minuten hebben we beslist om het te kopen. We waren gecharmeerd door de hoge plafonds, de authentieke elementen in het huis, maar ook door de ommuurde stadstuin en de ligging. Het huis dateert van 1875. Het was de laatste tachtig jaar in handen van dezelfde familie en moest grondig gerenoveerd worden. We wilden een interieur dat rust uitstraalt, zonder koel te zijn. We houden beiden van de Japanse cultuur. De kunst van het weglaten spreekt ons aan en past bij onze manier van leven. Bij alles vragen we ons af: hebben we dit nodig en zo ja, kan het uitgepuurd worden? Voor ons heeft Japan een bijzondere betekenis omdat het de bestemming van onze huwelijksreis was. Tegelijk wilden we de authentieke elementen behouden die doen denken aan Haussmanniaanse appartementen, zoals de schouwen en moulures.”

De keukenkasten zijn in een mix van hout en onderhoudsvriendelijke, hennep-achtige textielbekleding. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

De kunst van het delen

De witte schouw van de zithoek vooraan werd behouden. Hier zien we een mix van moderne zitmeubelen en een vintage salontafel, een vondst van de interieurarchitecten van Oystr Studio, die de smaak van hun opdrachtgevers door en door kennen. Voor het nieuwe parket in Hongaarse punt werd gekozen voor hout met knopen, om het minder clean te maken. Een Chinese tabakspot, een familiestuk van vier generaties terug, kreeg het gezelschap van een bonsai, goed voor een oosters accent. Op de commode in wengéhout staat een kunstwerk van Thomas Kratz uit zijn Nudes-reeks, die geïnspireerd is door de Black Lives Matter-beweging. Het Afrikaanse beeldje is een knipoog naar de roots van Jennifer Elliot, de ontwerpster van Elliot & Ostrich, die in Zuid-Afrika opgegroeid is en die haar liefde voor Afrika doorgegeven heeft aan haar zakenpartner Sylvie. Hun samenwerking is gebaseerd op de ubuntu-filosofie – vrij vertaald ‘ik ben omdat we zijn’ – die draait rond delen en rekening houden met elkaar.

De zithoek met authentieke marmeren schouw, vintage salontafel en nieuw parket in Hongaarse punt. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Warme keuken

Waar vroeger de schouw van de middenkamer stond, hangt nu een werk van Charline Tyberghein, aangekocht naar aanleiding van de allereerste expo van de kunstenares in Keteleer Gallery, waar Sylvie en haar man wel vaker kunst kopen. “Dit is een atypisch werk van Charline. Het lijkt onafgewerkt, met de vingerafdrukken er nog op en het kader dat niet perfect is. We hebben het gekocht toen we verhuisd zijn naar onze eerste eigen stek. Op belangrijke momenten in ons leven kopen we een kunstwerk. Net zoals klanten bij Elliot & Ostrich een juweel laten maken voor een mijlpaal in hun leven. Voor de geboorte van ons dochtertje hebben haar peter en meter een kunstwerkje laten maken dat nu in de kinderkamer staat.”

De keuken, met eethoek en bar, komt uit op de tuin. De afgeronde meubelen en zachte bekleding maken het kindvriendelijk. Aan de muur hangt een werk van Charline Tyberghein. © Eefje De Coninck & Senne Van der Ven

Met een dochtertje van anderhalf en een zoontje op komst, vond Sylvie het belangrijk dat de inrichting kindvriendelijk was. Vandaar dat de keukentafel en de gestoffeerde stoelen afgeronde vormen hebben. De keuken is sowieso het warme hart van het huis. Sylvie koos bewust voor hout waarbij met texturen gespeeld werd: een deel van de kasten is bekleed met onderhoudsvriendelijk hennepachtig textiel in dezelfde warme tint. De bar in de keuken is de ontmoetingsplaats voor vrienden en familie. “We vinden het belangrijk dat een interieur niet alleen esthetisch is, maar ook comfortabel én aangepast aan onze levensstijl. Dat is ook de manier waarop Oystr Studio werkt: ze vertrekken niet vanuit een design, maar vanuit je manier van leven.”

Sylvie Arts (33) Geboren en getogen in Zoersel, woont en werkt in Antwerpen. Studeerde TEW aan de Universiteit Antwerpen en volgde een Erasmusprogramma van zes maanden aan HEC (Hautes Etudes Commerciales) Montréal, waar ze de Marketing Award won. Bekleedde verschillende marketingfuncties, o.m. bij Delvaux, in het kader van de internationale expansie van het merk, bij The Surgical Company, Parcify en bpost. Werd in 2020 mede-eigenaar van het juwelenmerk Elliot & Ostrich. Is getrouwd, heeft een dochter en is zwanger van een tweede kind.