‘Het publiek zal uit z’n dak gaan’

Tommy Hilfiger showde enkele weken geleden voor het eerst sinds jaren nog eens in New York. In openlucht en in de gietende regen, op een catwalk van zilverpapier, geïnspireerd door Andy Warhols legendarische Factory. Diezelfde ochtend sprak Hilfiger exclusief met Knack Weekend over thuiskomen, Warhol, en de verrassende capsulecollectie met de Britse ontwerper Richard Quinn.

Hoe vlotte de samenwerking met Quinn?

“De basis van Tommy Hilfiger is preppy en all-American. Met Richard zijn we erin geslaagd een capsulecollectie te maken die ons naar een ander niveau brengt. Ik vind hem een enorm talent. We hebben hem getoond wat we in het verleden hebben gedaan en waar we nu mee bezig zijn, en over dat alles heeft hij zijn eigen filter geplaatst: het beste van Richard en het beste van Tommy. De collectie verschilt van alles wat we tot nog toe hebben gedaan.”

Je voelt nu al een zekere opwinding, zeg je.

“Ik weet dat de jonge mensen in het publiek vanavond uit hun dak zullen gaan. We gaan die collectie uitverkopen. People will be dying to get the pieces. Het worden verzamelstukken.”

Je liet je dit seizoen ook inspireren door Warhol.

“Ik heb Andy Warhol ontmoet in de jaren tachtig. Hij nam me mee naar zijn Factory en dat bezoek heeft een enorme indruk op me gemaakt. Warhol is nu al 37 jaar een immense bron van inspiratie. Ik bewonder hoe hij mensen uit alle sectoren van de populaire cultuur samenbracht. Ik heb met mijn merk altijd aansluiting gezocht bij muziek en muzikanten, maar ook bij kunstenaars, acteurs, atleten. Die connecties geven mijn merk een hartslag.”

Dan is er nog het nieuwe Tommy Hilfiger-monogram, een ontwerp van Fergus Purcell, die eerder het triangelvormige logo van het Britse streetwearlabel Palace tekende.

“Het was tijd voor een update van ons imago en van de manier waarop we omgaan met logo’s. Een monogram kun je op verschillende manieren gebruiken. Veel mensen dragen graag iets dat herkenbaar is. De een wil iets dat extreem identificeerbaar is, de ander verkiest iets discreters. Dan is een monogram ideaal.”

Je logo in de vorm van een vlag is een klassieker.

“Toen Phil Knight van Nike in 1988 de swoosh begon te gebruiken zonder merknaam erbij, vond ik dat heel inspirerend. Nu behoort ook mijn vlag tot dat lijstje van meest herkende modelogo’s. Daar ben ik heel trots op. Maar ik wil ook trots zijn op onze producten. Die moeten altijd beter worden, kwaliteitsvoller, duurzamer ook… Kortom, relevant voor vandaag.”