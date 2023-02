Elfjes in de Efteling krijgen verschillende huidskleuren

Naast witte elfjes kun je voortaan ook elfen verschillende huidskleuren spotten in de attractie ‘Droomvlucht’ in de Efteling. Dat zegt woordvoerder Steven van Gils aan het Nederlandse Brabants Dagblad.

Volgens de woordvoerder hebben elf elfjes in de attractie een andere huidskleur gekregen. De Efteling lag in het verleden onder vuur door stereotypering en niet-inclusieve popjes. Zo waren er in de attractie ‘Carnaval Festival’ popjes met kroeshaar en neusringen of met spleetogen. Volgens critici ging het om ‘racistische en discriminerende’ beelden.

De beslissing om de elfjes een nieuwe huidskleur te geven, heeft volgens van Gils niets te maken met klachten. ‘Het kan een enkele keer benoemd zijn, maar we hebben geen aanhoudende klachten gehad. Het is echt een besluit van onszelf’, vertelt de woordvoerder aan het Nederlandse Brabants Dagblad. ‘Het is dat nu de Droomvlucht verbouwd wordt we in dit geval hebben besloten om elfjes meerdere kleuren te geven: wit, zwart en alles ertussenin’, klinkt het in AD. Het is niet duidelijk of andere attracties ook inclusievere popjes krijgen