‘Dit zijn evenwichtskunstenaars die balanceren op het snijvlak tussen kunst en design’

Dat zijn de woorden van de jury, die het duo in 2015 uitriep tot Designer van het jaar. ‘Hun voorliefde voor beeldhouwkunst echoot in hun werk, zonder het functionele uit het oog te verliezen’, aldus de jury. Fien Muller (1978) is fotografe, uit een familie van antiekhandelaars. Hannes Van Severen (1979) is beeldend kunstenaar, zoon van Maarten Van Severen. In 2011 brachten ze hun meubelcollectie uit, onder de naam Muller Van Severen. In 2013 zat die al in de Designs of the Year-expo van het Londense Design Museum. Sindsdien gaat het ontzettend hard voor dit duo.

Lees hier meer over Muller Van Severen