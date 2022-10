Groentekok Frank Fol bekroont 7 duurzame voedingsbedrijven met We’re Smart Future Awards

De We’re Smart Future Awards zetten zeven bedrijven, mensen en innovaties in de bloemetjes die bouwen aan een duurzame, smakelijke en gezonde voedingssector. De organisatie achter de awards, We’re Smart World, werd opgericht door groentechef Frank Fol.

We’re Smart World werd door Frank Fol, voormalig chef en eigenaar van het sterrenrestaurant Sire Pynnock in Leuven, in het leven geroepen om het eten van groenten en fruit aan te moedigen. Om dit doel te behalen, promoot de organisatie mensen, restaurants en bedrijven die groenten en fruit centraal stellen.

We’re Smart World werd in 2021 door de Belgische Overheid geselecteerd als een Ambassadeur voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) voor de Verenigde Naties.

‘Met de We’re Smart Future Awards willen we meer zichtbaarheid geven aan de mensen en organisaties achter gezonde en duurzame initiatieven’, licht Fol toe. ‘We zijn het afgelopen jaar opnieuw op zoek gegaan naar inspirerende innovaties die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals voedselverspilling, vervuiling en energie. De meest in het oog springende initiatieven, die echt het verschil maken, belonen we vandaag.’

WINNAARS

Persoon van het jaar 2022

Rochelle Schaetzl – Head of Marketing Griffith Foods (Zuid-Afrika/Duitsland)

De award voor Person of the Year 2022 gaat naar Rochelle Schaetzl. Ze wordt bekroond met deze award voor het project Better Ways Forward, waarmee ze werkt aan de plantaardige proteïnen van de toekomst.

Innovatie van het jaar 2022

Yumgo reinventing eggs (Frankrijk)

De Innovation of the Year 2022 gaat naar Yumgo, een plantaardig, allergenenvrij alternatief voor eieren, op basis van natuurlijke ingrediënten. Met dit product kan je dezelfde gerechten maken als met een ei.

Project van het jaar 2022

Bontasana – La Pasta Unica (Italië)

De prijs voor Project of the Year 2022 wordt uitgedeeld aan Bontasana. Het bedrijf Bontasana maakt pasta op basis van witte maïs. De maïs is biologisch, vegan, gluten en gmo-vrij, en is bijzonder smaakvol.

Product van het jaar 2022

Sandro Desii – Glace vegan A.O.V.E. based on olive oil (Spanje)



De award voor product van het jaar gaat naar het veganijs van Sandro Desii dat gemaakt is op basis van olijfolie.

Media van het jaar 2022

Ryouri Oukoku Magazine-Cuisine Kingdom (Japan)

Het Japanse magazine Ryouri Oukoku Magazine en hun online website Cuisine Kingdom mogen de award voor Media of the Year 2022 in ontvangst nemen.

Communicatie van het jaar 2022

Ekomenu

Ekomenu – Discover your foodprint (Benelux)

Nederlands-Belgische biologische maaltijdbox Ekomenu wordt beloond met de prijs voor ‘Communicatie van het jaar.’ In de box krijgen groenten altijd een hoofdrol. Ekomenu werd door B Lab, de internationale non-profit organisatie voor duurzame economie, uitgeroepen tot de meest duurzame maaltijdbox van de Benelux. Naast het hoogste percentage aan plantaardige ingrediënten per maaltijd vind je – naast de prijs – ook je impact op gezondheid en milieu op hun digitale kassabon.

Special Future Award van het jaar 2022

Komi.green – More sustainable Farm-to-house experience (Spanje)

De Special Future Award van 2022 gaat naar Komi.green. Dankzij een slimme, gebruiksvriendelijke mobiele app kunnen landbouwers en telers in de regio Barcelona in contact komen met consumenten en professionele chefs, en hun waren rechtstreeks aan hen verkopen.