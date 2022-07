Handleiding voor een leven zonder fabrieksvoeding

Ultrabewerkte voeding schrappen uit je keukenkast, kan dat? En hoe begin je daar in hemelsnaam aan? Wij verzamelden handige tips, informatie en recepten om het alleszins te proberen.

Bijna veertig procent van wat we elke dag eten, is ultrabewerkt, en dat aandeel stijgt nog jaar na jaar. Dat blijft niet zonder gevolgen, waarschuwen tal van gezondheidsorganisaties wereldwijd. Hoog tijd om weer wat meer zelf te koken, dus. Dat is niet alleen gezonder, maar ook veel leuker én je gaat er je eten meer door appreciëren.

In deze handleiding ontdek je stap per stap hoe je dat kan doen. (En wees gerust, je hoeft het niet zo radicaal aan te pakken als wij en àlles te schrappen, met deze handleiding kan je ook gewoon alvast wat minder fabrieksvoeding op je menu zetten.)