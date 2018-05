New Yorkse containervondsten.

Dat je deze stoelen uit een New Yorkse container opdiept ligt voor de hand. Ze werden ook in die stad gemaakt! De zwarte hoge stoel komt uit de ateliers van F.H. Conant's, een bedrijf dat in 1851 in Camden New York werd opgestart. Deze fraaie zit is van rond 1890 en een 75 dollar waard. De kleine stoel is een Thonet New York van rond 1950, uitgevoerd in plywood. Waarde? 100 à 120 euro. Succes met de verkoop! Kan je op Ebay kwijt!