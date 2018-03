De Lofoten, de eilandengroep in het noorden van Noorwegen, zijn een geliefde bestemming voor geharde surfers die soms de halve wereld over reizen om hier de koude en hoge golfen te trotseren. Maar het landschap onder het dansende Noorderlicht is dan ook zonder meer spectaculair.

