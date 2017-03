Retourtje Lofoten

Waar?

De Noorse eilandengroep Lofoten.

Waarom?

Midnight Sun Festival van 29 juni tot 5 juli op het eiland Værøy. Wat valt er te beleven? Tussen 26 mei en 17 juli gaat de zon niet volledig onder boven de Lofoten. Het Midnight Sun Festival brengt een ode aan de schitterende natuur en het bijzondere licht met een combinatie van muziek en kunst.

Bekijk de video: Zo mooi zijn de Lofoten tijdens de midzomernachtzon en De dromerige Lofoten

Hotel?

Eliassen Rorbuer

Dit vakantiepark op het eilandje Hamnoy bestaat uit 35 traditionele visserhutten die vroeger gebruikt werden door Noorse vissers die tussen februari en april naar de Lofoten kwamen om kabeljauw te vangen die dan in de miljoenen van de Barentszee naar de Lofoten zwemmen. Deze hutjes op palen werden omgebouwd tot knusse cottages voor toeristen.

Er zijn verschillende soorten hutten: met zicht op de bergen of op de haven, met één of twee slaapkamers en standaard, luxe of superior. Ze zijn ingericht met veel hout, hebben een kitchenette, gezellige woonkamer, badkamer, een veranda en soms een houtkachel. Op de website kunt u iedere hut van binnen bekijken.

Bezoekers kunnen ook kiezen voor een kamer in een hostel, gevestigd in het honderd jaar oude voormalige huis van de landheer. Er zijn vijf kamers met een gezamenlijke keuken en zitkamer. Voor alle gasten is er een ferry service (tegen betaling). Dineren kan in restaurant Krambua waar u kunt proeven van lokaal gevangen vis.

Eliassen Rorbuer organiseert allerlei activiteiten voor de gasten. Ze kunnen er bootjes, fietsen en auto's huren. Ook kunnen ze deelnemen aan wandeltochten met een vogelgids of fotograaf, bergbeklimmen, stand up paddling, snorkelen, kajakken, duiken, raften op zee, kitesurfen en surfen.

De prijzen van de hutjes variëren naargelang het seizoen. In het hoofdseizoen (half juni tot half augustus) betaalt u voor een standaard hut met één slaapkamer 105 euro, voor een deluxe hut met twee slaapkamers 212 euro.

Eliassen Rorbuer, Hamnøy, 8390 Reine, Lofoten, Noorwegen, tel.: (+47) 45814845, rorbuer@online.no

Tips

De Lofoten zijn één van de noordelijkst gelegen plaatsen ter wereld waar je kan surfen. Zelfs mensen die nog nooit op een surfplank hebben gestaan, kunnen deze watersport er uitproberen. In een baai die aan drie kanten omringd wordt door bergen, kunt u tijdens één les leren surfen. Dat belooft de surfschool Unstad Arctic Surf.

In de maanden dat de zon niet achter de horizon verdwijnt kunt u verschillende activiteiten middenin de nacht beoefenen. Zo kunt u deelnemen aan een Midnight Safari in een boot vanuit Henningsvaer. U kunt adelaars, papegaaiduikertjes, zeehonden en walvissen zien. Ook bijzonder is een paardrijtocht op het strand en door de natuur vanaf 23 uur. Het kan bij het Hov Riding Center. Golfliefhebers kunnen tussen 1 en 31 juli tot 1 uur in de nacht een balletje slaan met zicht op de oceaan. Een laatste tip is een kajaktocht in de nacht. De Lofoten behoren tot de mooiste plaatsen ter wereld om te kajakken en dat geldt vooral wanneer de laaghangende zon de oceaan een gouden gloed geeft.

Lezerstip

Op het strand van Kvalvika staat een hutje waar twee jonge kerels 8 maanden hebben gewoond. De hut is gemaakt uit afval gevonden op het strand. Er is een film van North of the Sun, waarvan je de trailer op vimeo kan vinden. (Peter Janssens uit Frederikstad, Noorwegen)