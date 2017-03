Video: de Lofoten, ook in de winter prachtig

De Lofoten, de eilanden in het noorden van Noorwegen, zijn omgeven met mysteries. De vorm van de archipel doet denken aan de voet van een lynx, het landschap is er bijna buitenaards mooi, in de zomer gaat de zon er niet helemaal onder en in de winter komt de zon nooit helemaal te voorschijn. Ook dan zijn de Lofoten prachtig. Je hoort enkel het geluid van duizenden vogels, de wind en de zee. De Griekse fotograaf Nick Kontostavlakis legde de beelden en geluiden vast in deze video.

Filmmaker Michael Fletcher maakte eerder met een drone deze video van de Lofoten tijdens de midzomernachtzon.

