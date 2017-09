Wat als een man in rok de straat op gaat?

Als het op gelijkheid aankomt, trekken vrouwen vaak aan het kortste eind. Vaak, maar niet altijd. Terwijl er bij de gemiddelde vrouw kleedjes, rokken en broeken in de kleerkast hangen, moeten mannen het in de meeste gevallen doen met één fatsoenlijke broek. Hun kledingkeuze is beperkt. Wanneer enkele fanatiekelingen toch een rok aantrekken, gaan alle wenkbrauwen de lucht in en vallen alle monden open.