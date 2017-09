Rapport: hoe inclusief zijn modeadvertenties nu echt?

'Ik hou van mode als fantasie, maar om die fantasie te creëren moet ik mijn collecties op het soort mensen inspireren dat de kledij ook echt zou dragen. Dit gaat niet over diversiteit, maar over geloofwaardigheid.' Aan het woord is Shayne Oliver, huidig gastdesigner bij het Australische merk Helmut Lang. Wat Oliver in Vogue zei, is niet verkeerd: een campagne zonder diverse modellen is anno 2017 niet geloofwaardig. Al helemaal niet in een klimaat van immigratiebans en gepraat over het bouwen van muren. Een creatieve sector zoals mode kan op meerdere vlakken toonaangevend zijn.

