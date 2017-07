Veganistisch bedrijf brengt over twee jaar kweekvlees in de rekken

Vlees produceren zonder dat er een dier geslacht hoeft worden: verschillende voedingsbedrijven zoeken al een tijd uit hoe dat mogelijk is. Hampton Creek, dat ook al eierloze mayonaise en vegan koekjesdeeg produceert, is echter aan die queeste begonnen nog voor iemand anders dat deed. Daardoor zou het in staat zijn het zogenaamde 'clean meat' binnen de twee jaar op grote schaal te produceren, vroeger dan eender welke andere concurrent.

De andere bedrijven die zich aan de ontwikkeling van het kweekvlees wagen, zitten meestal nog in start up-fase, maar het gevestigde Hampton Creek doet blijkbaar al jaren onderzoek in haar laboratoria. 'Tegen het einde van volgend jaar zullen we iets op de markt brengen', zo vertelt CEO Josh Tetrick aan Quartz. Het enige andere bedrijf dat al een datum plakte op het commercialiseren van een dergelijk product, was Memphis Meats. Dat bedrijf zag mogelijkheden tegen 2021.

Volledig diervrij

Hampton Creek beschikt over veel meer middelen dan bedrijven als Memphis Meats en kent de markt ook veel beter. Bovendien verklaarde het bedrijf het kweekvlees op puur plantaardige basis te ontwikkelen. Ook daardoor onderscheidt het zich van andere ontwikkelaars, die wel telkens nog bepaalde dierlijke ingrediënten nodig hebben.