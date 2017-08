België stelt verplichte oorsprongsetikettering in Frankrijk in vraag

Frankrijk kreeg vorig jaar groen licht van de Europese Commissie om twee jaar lang een verplichte oorsprongsetikettering voor melk en vlees uit te testen. Daardoor moeten Franse producenten sinds 1 januari 2017 de exacte oorsprong van zuivel en vlees in hun producten op het etiket aanduiden.

Gastronationalisme

Volgens de Belgische autoriteiten zijn de Franse voedingsproducenten daarom meer geneigd om melk en vlees van eigen bodem te gebruiken, wat de Belgische producenten in de problemen brengt. De export van melk naar Frankrijk zou in de lente van 2016 - toen de maatregel werd aangekondigd - al meteen met zeventien procent gedaald zijn in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat stellen de Belgische ministers in een nota, die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

De export naar Nederland of Duitsland is wel gelijk gebleven, klinkt het. 'Zoals België en een aantal andere lidstaten hadden verwacht, hebben de maatregelen een impact op de interne markt', klinkt het in de nota. Ons land roept de Europese Commissie nu op om een impactstudie op te maken over het effect van de Franse maatregel, en plaatst het thema ook op de agenda van de volgende EU-ministerraad Landbouw. Die vindt volgende week maandag en dinsdag plaats in Brussel.