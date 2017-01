Moeten we zonnecrème dragen in de winter?

Tijdens de winterperiode met zijn koude, donkere dagen verlangen we naar een streepje zonneschijn. Zeker in de vrieskou vergeten we vaak de negatieve effecten van de zon. Toch waarschuwt de FOD Volksgezondheid voor de gevaren van onbeschermd zonnen. In mindere mate dan tijdens de zomermaanden, kan ook nu de zon schade berokkenen. Zelfs wanneer je de warmte van de zon niet voelt, kan die nog gevaarlijk zijn.

De ultraviolette (UV) stralen van de zon kunnen de ogen schaden, zonnebrand en huidveroudering veroorzaken, huidaandoeningen in de hand werken en in de meest extreme gevallen zelfs huidkanker aanrichten.

De drie soorten UV-stralen

UVA-stralen dringen het diepst in de huid door en versnellen huidveroudering. Ze zijn het ganse jaar door aanwezig, ook wanneer het bewolkt is. Deze stralen kunnen ook zonneallergieën, pigmentstoornissen en huidkanker veroorzaken.

UVB-stralen zorgen voor een bruin kleurtje, maar veroorzaken ook voor verbranding, allergische reacties en huidkanker.

UVC-stralen worden geabsorbeerd door de ozonlaag en bereiken het aardoppervlak niet.

Zeker tijdens wintersportvakanties moet je extra opletten. In bergachtige gebieden stijgt de UV-straling namelijk met 4 % per 300 meter. Bovendien reflecteert sneeuw bijna 80 % van die UV-straling. Vergeet dus zeker geen zonnebescherming tijdens de wintersport.

3 stappen van bescherming

Kies voor een zonnecrème aangepast aan de situatie en huidtype.

Vergeet ook geen lippenbalsem met UV-bescherming

Zet een zonnebril of skibril met filterniveau S3 of S4 op. Smeer je tijdens het wintersporten best om de twee uur in met zonnecrème. Kies een zonnecrème met hoge beschermingsfactor en ga zeker voor kinderen voor zonnecrème met factor 50 +.

Maar ook wanneer je een wandeling gaat maken in het winterlandschap, gaat joggen of een job uitoefent waarbij je vaak buiten bent overdag is zonnebescherming aangeraden. In België wordt blootstelling aan de zon tijdens de winter afgeraden tussen 11u en 15u.

Anderzijds heeft de zon ook weldadige eigenschappen, zoals de aanmaak van vitamine D. Als een kluizenaar gaan leven om de zon te vermijden is dus ook niet aangeraden. Denk na over de activiteiten van de dag en hou het weerbericht in de gaten: zo kan je inschatten of zonnebescherming nodig is of niet.

(LP)