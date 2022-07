Trappen om te smullen

Vorig jaar nam deze special je mee langs de Verdwenen Zwinhavens, een route die je met virtualrealitykijkers in het verleden onderdompelt. Dit jaar kun je langs diezelfde route letterlijk proeven van de geschiedenis. “Onderzoek van de vakgroep archeologie van de UGent bracht verrassende resultaten naar boven over middeleeuwse ingrediënten, eetgewoonten en bereidingswijzen”, vertelt foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh. Hij ontwikkelde vervolgens samen met lokale producenten en ondernemers hedendaagse bereidingen met die soms vergeten ingrediënten. Zo serveert bistrobar Mout in Damme wulken met bourgondische kruiden en bereidt De Ambachterie in Oostburg een middeleeuwse bouillabaissekroket. In Knokke-Heist wachten je onder meer een cocktail met makreelextract bij The Pharmacy en citroensorbet met paradijskorrel bij Hoeve Hazegras.

verdwenen-zwinhavens.be, defoodarcheoloog.be