Van het lichaam dat je hebt naar het lichaam dat je wil: Summerproof in 10 weken

Blij in je bikini of badpak deze zomer: zou het kunnen lukken? Met dit haalbare 5 stappen-plan van Gerlinéa sta je straks versteld van het resultaat!

Met je zomerkleren komen soms ook de nodige frustraties uit de kast. Over extra winterkilo’s, een buik die je wat platter zou willen, over putjes in je dijen… Het goeie nieuws: je hebt nog een week of tien voor de zomervakantie begint. Een crashdieet? Niet nodig, dat triggert alleen maar dat jojo-effect. Dit 5 stappen-plan van Gerlinéa zorgt ervoor dat je op een gezonde, haalbare manier aan de slag kan: met een paar slimme aanpassingen in je voeding en in je bewegingspatroon kan je op tien weken tijd écht merkbaar verschil maken.

1. Motiveer jezelf (en hou vol)

Wees niet te strikt en denk niet in termen van alles of niets. Het succes zit ‘m niet in een oerstreng dieet voor eventjes vol te houden, wel in elke dag opnieuw weer gezonde keuzes maken.

Neem de tijd om te eten en eet niet achter je computer of als je aan het lezen of tv-kijken bent. Bewust leren eten is heel belangrijk.

Sla geen maaltijden over . Als je heel de dag 'dieet', ga je 's avonds zoveel honger hebben dat je gaat overcompenseren en uiteindelijk veel meer eet. De gouden regel: drie maaltijden en twee snackmomenten. Te weinig tijd? Vervang een hoofdmaaltijd door een proteïneshake.

Blijf op je porties letten, of het nu over tussendoortjes gaat of over je hoofdmaaltijd.

Eet traag, zodat je je niet overeten hebt als je lichaam na zo'n 20 minuten het signaal geeft dat je genoeg hebt. Stop dan ook met eten, blijf niet aan tafel zitten en ga actief iets doen.

2. Stel jezelf deze 4 belangrijke vragen

1) Eet ik bewust?

Kies bewust of je wél of niet iets eet. Bijvoorbeeld? Stop je voor- of namiddagsnack niet gedachteloos in je mond, maar geniet er echt van.

2) Drink ik wel genoeg?

Honger wordt nogal eens verward met dorst… zodat je blijft grijpen naar tussendoortjes, terwijl je lichaam eigenlijk (meer) vocht nodig heeft. Drink doorheen de dag genoeg water. Maak er een gewoonte van om bij elke hoofdmaaltijd en bij je voor- en namiddagsnack ook telkens minstens een glas water te drinken.

3) Ontbijt ik elke dag?

Doen! Je ontbijt geeft een kickstart aan je metabolisme, zorgt voor energie in de voormiddag en voorkomt eetbuien. Weinig tijd? Ontbijt met een slimme proteïneshake.

4) Sla ik tussendoortjes over?

Niet doen! Je hebt ze nodig om die grote honger te voorkomen, die tot eetbuien leidt.

Even pauze? Mindful snacken!



Tussen je hoofdmaaltijden een snack nemen, is een goed idee: zo zorg je dat je bij je volgende maaltijd niet uitgehongerd bent en daardoor te snel en te veel eet.



Kies slim, met een evenwichtige snack die arm is aan calorieën, maar rijk aan vezels en eiwitten. En lekker, natuurlijk!



Mijn Pauze-repen van Gerlinéa met witte en pure chocolade of met sinaas en chocolade bevatten respectievelijk 74 en 77% minder suiker. Dat maakt ze calorie-arm en ze zijn licht en eiwitrijk, makkelijk mee te nemen en smaken heerlijk! Ze passen perfect in je 5 stappen-plan.

3. Geef een beetje extra (positieve) aandacht aan je buik

Dat buikje kan je aanpakken door snelle suikers zoveel mogelijk te elimineren. Die jagen je bloedsuikerspiegel de hoogte in; je maakt meer insuline aan en dat hormoon zorgt ervoor dat je die overtollige suikers opslaat als vet en dat je bloedsuikerspiegel snel zakt. Waarop je weer zin krijgt in zoet en het hele proces opnieuw begint… Zorg daarom ook dat je voldoende eiwitten in je voedingspatroon hebt.

Probeer bubbels, alcohol en gist te vermijden. En kauwgom. Dat maakt de kans dat je een opgeblazen buik hebt, meteen kleiner.`

Qua sport helpt alles waarbij je je core-spieren traint. Dansen, hardlopen, zwemmen, wandelen, fietsen, padellen of yoga… Of zelfs hoelahoepen om je buik-, rug- en bilspieren te activeren!

4. Zet je benen aan het werk

Net een béétje meer aandacht voor je bewegingspatroon is al genoeg: zo mogen je benen weer gezien worden.

Kracht en uithouding tegelijk: vergeet de lift en neem de trap met twee treden tegelijk: zo zet je je bil- en beenspieren aan het werk Je lift je eigen lichaamsgewicht en zet je bilspieren aan het werk: kracht en uithouding tegelijk!

Span je bilspieren aan terwijl je in je auto zit of staat te wachten op de trein.

5. Geniet bewust van je calorieën

Je kan er niet omheen: kilocalorieën beperken is nodig als je kilo’s wil kwijtraken. Hoe doe je dat op een positieve manier? Door te genieten van de calorieën die je wél mag eten en daar bewust mee om te gaan. Je kan één of meer van je hoofdmaaltijden vervangen door een proteïneshake, bijvoorbeeld. Hou je van zoet en kan je je dagelijkse portie chocolade niet missen? Dat kan best, als je het slim aanpakt: kies voor een (of twee) van je dagelijkse tussendoortjes voor een snack mét chocolade die laag aantikt qua calorieën, maar rijk is aan eiwitten. Dat geeft je langer een gevuld gevoel en voorkomt dat je suikerspiegel piekt, zodat je even later weer de behoefte voelt om te snoepen.

Handige hulp: slimme (vegan) shakes



Eiwitrijke tussendoortjes passen in een actieve levensstijl: meer eiwitten, minder koolhydraten. Zoals een carb reduced high proteïnshake, die je helpt om je streefgewicht te halen en te houden. Ja, ook als je vegan eet: Gerlinéa ontwikkelde speciaal twee vegan shakes. Je kan kiezen uit twee heerlijke smaken: rood fruit met biet en banaan met spinazie. Zo makkelijk kan het zijn om in shape te raken en te blijven!

