Kleuren, meubels & materialen: hoe ziet de trendy keuken van 2023 eruit?

Vergeet die typische roodgelakte fronten van de jaren 2000! Vandaag moet een keuken sober, warm, natuurlijk en vooral hyperaanpasbaar zijn. Engin Senol, stylist bij Vanden Borre Kitchen, vertelt ons meer over de nieuwste trends, van meubilair tot huishoudtoestellen.

Wit, zwart en hout. Dat is de nieuwe Heilige Drievuldigheid voor keukenontwerpers. Als specialist in keukens op maat biedt Vanden Borre Kitchen meer dan 10.000 verschillende frontkleuren en een ruim assortiment materialen aan, waaronder diverse soorten massief hout. Klanten kunnen dus kiezen uit een ongelooflijk groot kleurenpalet, en toch geven de Belgen al jaren de voorkeur aan een mix van hout, wit en zwart voor een modieuze, gezellige en tijdloze keuken. “Die modellen worden het meest verkocht. Maar er is ook steeds meer interesse in tinten geïnspireerd op Moeder Natuur, zoals groen, taupe en andere natuurlijke kleuren. Toen blauw en groen enkele jaren geleden ten tonele verschenen, waren ze een groot succes in Groot-Brittannië, en nu zet deze trend zich stilaan door in België”, vertelt Engin Senol. Het verlangen naar een keuken in een meer ‘natuurlijke’ stijl wordt ook duidelijk bij de materiaalkeuze. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hout momenteel een van de grote favorieten is. Van spatwand tot fronten: houtsoorten zoals eik en notelaar zijn onmisbaar geworden in onze keukens. “Dé trend van dit moment bij Vanden Borre Kitchen is een front in semimassief hout, versierd met verticale strepen.” En omdat stijl hem in de details zit, kun je zelfs de binnenkant van je kasten een kleurtje geven.

Het onklopbare eiland

Nieuwe keukens zien er niet alleen anders uit, ze zijn ook anders ingedeeld. Een ontbijthoek, een plekje om te telewerken, een ‘bureau’ waaraan de kinderen hun huiswerk kunnen maken, een bar om te aperitieven met vrienden: de keuken is ontegensprekelijk het kloppende hart van het huis geworden. “Tijdens de pandemie hebben we nieuwe gewoontes gekweekt. Tegenwoordig wil bijna iedereen dan ook een eiland in het midden van de keuken. Keukens worden opengetrokken en aparte eetkamers hebben afgedaan”, legt de stylist uit. Door de populariteit van open keukens moet er ook op ontwerpvlak veel veranderen. Om te voorkomen dat het werkblad bomvol komt te staan, hebben keukenontwerpers een reeks strategieën ontwikkeld om meer opbergruimte te creëren. Denk maar aan medicijnkastjes, oversized lades met een slimme indeling, nissen waarmee je het eiland kunt decoreren … Op esthetisch vlak maakten klassieke piramidevormige afzuigkappen plaats voor meer discrete, ingebouwde modellen. Met oog voor detail bieden de experts van Vanden Borre Kitchen ook de mogelijkheid om deur- en ladegrepen en zelfs sokkels weg te werken dankzij het gebruik van fronten die doorlopen tot op de grond. Nog een elegant detail van het Belgische merk: oversized kolomkasten met deuren uit één stuk die de lijnen van je keuken accentueren. Trends die er niet alleen heel mooi uitzien, maar bovenal ook heel praktisch zijn, zodat jij je nieuwe keuken tot in de puntjes kunt personaliseren.

